A to sedmičky ani netrénuju, pousmál se plzeňský kanonýr Škvařil

„Nikoho na střídačce jsem neviděl, asi tam už nikdo nebyl. Tak jsem musel jít,“ smál se po velké bitvě osmadvacetiletý Škvařil.

Přitom na sedmimetrové hody moc nechodíte, že?

Naposledy asi ještě ve Švýcarsku. Vlastně je ani netrénuju. Tak jsem si to zkusil, možná půjdu i příště.

Měl jste předem zvolené, kam vystřelíte, nebo jste čekal na pohyb Nema Marjanoviče?

Tenhle způsob zakončení mám rád. Spolehnul jsem se na jistotu.

Oplatili jste Karviné porážku z minulého týdne, ale byly to nervy. O to víc si výhry vážíte?

Popravdě, myslel jsem, že to rozhodneme trošku dřív než na úplném konci druhého poločasu. Ale ve finále máme dva důležité body do tabulky. Jsem rád, že se to povedlo, i když to bylo takové hektické. Ale o to hůř se jim asi jelo domů. Prohrát tady o deset, jsou v pohodě, takhle o gól je to horší.

Přitom ještě v 52. minutě vedla Karviná 28:26.

Takové zápasy nás jen posílí do play off, tam se hraje takhle vyrovnaně až do konce skoro pokaždé. Pro nás to byla moc dobrá škola.

Minulý týden jste v Karviné nastřílel devět gólů, teď dokonce dvanáct. Cítíte se nyní jako nejostřejší spojka Plzně?

Nejostřejší... To jako že je tu někdo tupější? (smích) Ne, vážně. Dařilo se mi už u nich a jsem rád, že jsem to zopakoval také doma. Padalo mi to tam, kluci už se mi to pak snažili připravovat. A když se daří, jede to potom tak nějak samo.

Pomohlo vám i to, že jste střídal do obrany a odpočinul si?

Ono je tam i mínus, že se nedostanete do rychlého protiútoku, trošku se ten přechod zbrzdí. Ale kvůli silám je to samozřejmě dobré.

Přál byste si narazit na Karvinou znovu až ve finále?

Určitě. Ty zápasy mají úroveň, je to podle mě to nejlepší, co současná extraliga může nabídnout.