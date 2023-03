Byla výhoda, že mě Brno tolik nezná, hlásil plzeňský mladík Zeda

„Někteří naši kluci nejsou zdravotně v pořádku, proto jsem asi dostal větší porci minut, než jsem čekal. A snad jsem tu šanci využil,“ líčil Zeda po nedělní demolici Brna 38:22. Už v pátek Talent soupeře pokořil 33:25 a na Moravu pojede nadcházející víkend s cílem sérii ukončit.

Po dvou domácích zápasech můžete být spokojení, že?

Určitě. Před sérií jsme si říkali, že musíme zamakat a vrátit to Brnu za loňský rok, kdy Plzeň ve čtvrtfinále hodně trápilo. Tedy, to já jsem u toho ještě ani nebyl... (úsměv) Chtěli jsme jim ukázat, že jsme vyhráli základní část soutěže zaslouženě a že to s námi nebudou mít lehké. To se nám povedlo.

V prvním utkání jste šel na hřiště ještě za vyrovnaného stavu, kdy zápas zdaleka nebyl rozhodnutý. Byl jste nervózní?

Trenéři mě připravovali, že taková situace může nastat. Byl jsem trošku nervózní, ale rychle to ze mě spadlo, kluci mě podporovali a hrálo se mi dobře.

Mohla být výhoda, že vás Brno až tolik nezná?

Myslím, že jo. V prvním utkání jsem chodil hodně do proskoků, na to už si soupeř ve druhém utkání dával pozor, byli na to připravení. Ale něco se mi i tak povedlo, pár gólů jsem dal.

K tomu přidal několik asistencí, dělají vám stejnou radost jako vstřelená branka?

Kolikrát vystřelím zbytečně, tak se pak snažím o to víc hledat volného spoluhráče. Domlouvali jsme se s Režňou (pivotem Režnickým), který si umí na šestce udělat místo. Mohl jsem mu to tam shodit i víckrát, ale zase jsem místo toho občas šel zbytečně do střelby.

I při jasném vedení jste ve druhém utkání nepolevili. Chtěli jste vyhrát co nejvyšším rozdílem a Brno ještě víc zlomit?

My jsme si v poločase říkali, že ještě alespoň deset minut jim musíme ukázat, že si chceme dojít pro jasnou výhru. A nakonec jsme se o to snažili až do konce. Nepolevili jsme.

V jednu chvíli se proti vám vytáhl gólman Grulich. Chytil sedmičku, vzápětí jste proti němu neuspěl ani z dorážky.

To mě mrzí. Uvidíme, jestli ještě někdy dostanu šanci jít na sedmičku. Pokud ano, tak už ji snad proměním. (smích)

V sezoně jste toho hodně odehrál v první lize za Šťáhlavy. V čem je nejvyšší soutěž náročnější?

Hlavně v herním tempu. Musíte vydržet hrát celý zápas naplno, v první lize je to ještě trošičku volnější a zbrklejší. Je to podobné jako v dorostenecké lize, i když už je to dospělá soutěž. Zato v extralize se musí pořád šlapat, je to silovější, fyzicky daleko náročnější. Není tolik prostoru, je to hodně založené na systému.

Jaké to je čekat v Plzni na pravé spojce na šanci za takovou personou, jakou je Jan Stehlík?

Honza je můj velký vzor už od mládí. Jsem moc rád, že vedle něj dostávám příležitost. Teď proti Brnu seděl i na lavičce, snažil se mi pomoci. A já ho vždycky poslouchám.

Co myslíte, že Brno ještě zkusí se sérií udělat?

Zkusí asi úplně všechno. Ale mu se o to u nich porveme stejně, jako ty dva zápasy doma.