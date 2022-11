Lovosičtí Lovci složili házenkáře Frýdku a jsou v čele extraligy

„Je to krásné, ale soutěž je ještě dlouhá, pak play off. Teď je to super, ale my musíme makat dál a dál,“ nehledí na dílčí úspěch lovosický kouč Roman Jelínek.

Za přesvědčivou výhru ve Frýdku však tým chválil. „Předvedli jsme kolektivní výkon a nejvíc mě těší, že jsme dobrou výkonnost udrželi celých 60 minut, nebylo tam žádné hluché místo, že bychom soupeře pustili zpátky do hry. Skvěle fungovala obrana v čele s gólmanem,“ ocenil v České televizi trenér.

Domácího kouče Daniela Vala naštvalo, že se Frýdek držel jen v prvním poločase. „Ve druhém nás Lovosice úplně zválcovaly.“

Nedělníí pohárovou bitvu ale Lovci nezvládli, v Karviné padli 24:29 a do semifinále nepostoupili.