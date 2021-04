Nažhavené Lovosice. Ani se nepoznávám, jak se raduju, žasne Trkovský

Jejich čtvrtfinále s Frýdkem-Místkem má šťávu, oba domácí zápasy vyhráli a mají postupový mečbol. „Kdyby tady byli diváci, bylo by to ještě hezčí, ale i tak je to hezké,“ tvrdil kanonýr po vítězstvích 36:20 a 33:26. „Konkrétně já mám emoce v play off větší než jindy.“

A taky sebevědomí Lovcům oproti utrápené loňské sezoně nabobtnalo. „Ohromný rozkvět! Už tady hraju třetí sezonu, stejně tak Honza Kupa a další mladí. Už jsme trošku dozráli. Když se k tomu přidali zkušení jako David Kylíšek nebo Max Jonsson, který je trošku rozdílný hráč, sedlo si to parádně.“

A z Lovosic jde zase strach. „Sebevědomí máme, ale ve Frýdku to bude ohromně těžké,“ tuší Trkovský. „První krok je dostat se do semifinále, co bude dál, se uvidí.“

Nejen tradičně dobrá parta, ale i další aspekty stojí za probuzením Lovců. „Máme zdvojené posty, takže to v play off trenéři hodně točí. Nedá se odehrát na stejné kluky šedesát minut. Třeba Venca Kovář na křídle krásně zastoupil zraněného Jirku Motla,“ blahořečí reprezentant teenagera.

A zamlouvá se mu i práce v obraně. „V základní části nám haprovala, v play off jsme ji vylepšili. V útoku jsme taky sehranější. První zápas jsme rozhodli na začátku, druhý na konci - jak se u nás říká, házená se hraje poslední 10 minut.“

Druhý duel Trkovský kvůli červené kartě nedokončil. „Ruka mi na Sklenákovi zůstala, nebylo to však nic úmyslného,“ přísahala opora. „Házená bolí, ale nic zákeřného od nikoho ve čtvrtfinále nebylo. Všechno je v rámci fair play. Jak fair play chybí, není to házená.“