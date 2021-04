Po jasné výhře zběsilá honička. Ve Frýdku nás čeká dvakrát taková dřina, tuší Lovosice

„V sobotu jsme do toho šlápli od začátku, takový vstup jsme dlouho neměli a rozhodli jsme už v prvních deseti minutách. Nedělní zápas byl diametrálně rozdílný, Frýdek do toho vlítnul neskutečně, s plnou parou, ale nakonec jsme ho zlomili,“ odfoukl si lovosický brankář Jan Hrdlička po výhrách 36:20 a 33:26.

Jeho frýdecký protějšek Vít Pyško tvrdil: „Za první utkání se musíme našim fanouškům omluvit, ve druhém už jsme hráli dobře 50 minut. Když tenhle výkon doma zopakujeme, věřím, že se do Lovosic ještě podíváme.“

Nedělní „noční“ partie se startem po osmé večer měla šmrnc od začátku do konce s nejistým výsledkem, překlopit se mohl na obě strany. Podle lovosického trenéra Jana Landy rozhodl širší kádr jeho Lovců. „Kvůli zranění nám nehrál kanonýr Motl, ale Kovi ho nahradil naprosto perfektně, takže nám Jirka v zásadě úplně nechyběl,“ řekl Landa.

Teenager Václav Kovář předvedl na křídle svůj top výkon kariéry, se sedmi brankami z osmi střel se stal nejlepším střelcem. „Věříme, že Jirka Motl se z toho za týden dostane a bude zpátky.“

Lovosice se musely vyždímat ze všech sil - a šlo cítit, jak je drží týmová chemie. „Já jsem na tomhle založený, mrzelo by mě, kdyby to tam nebylo. To je základ, abychom fungovali. A nedělní zápas jsme dotáhli do vítězného konce i díky extrémní bojovnosti,“ ocenil trenér Landa, živel na domácí střídačce.

Letos Lovci nabrali zpátky sebevědomí, které jim v minulé sezoně scházelo. I proto si před čtvrtfinále play off troufali na čistý postup bez zaváhání. „Říkal jsem, že chceme postoupit 3:0 na zápasy, ale v neděli už to byla velká dřina a ve Frýdku to bude ještě jednou tak těžké. Nemáme zdaleka vyhráno,“ ctí brankář Hrdlička sílu soupeře. „Je těžké uhlídat zkušené hráče jako Sklenák, Petrovský, Chudoba. Umí dobře pracovat v pivotem, a když nám otevírali obranu, fungovalo jim to.“

Hrdlička se po přestávce vybičoval k parádním zákrokům a držel Lovce, taky ale dostal zblízka ránu do obličeje, po níž byl chvíli otřesený. „Docela kopanec,“ usmál se už po zápase. „Ale člověk si zvykne. Občas mě kamarádi trefí do hlavy i na tréninku.“

Třetí čtvrtfinálovou řež hostí Frýdek-Místek v sobotu od pěti odpoledne. „Ve druhém utkání jsme ukázali, jak se bojuje v play off, to mi v prvním chybělo. Nic nevzdáváme!“ hrozí frýdecký trenér Daniel Valo.