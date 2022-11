McIlroy počtvrté v kariéře ovládl celkové hodnocení golfové European Tour

Poslední turnaj sezony výkonem 268 ran ovládl Španěl Jon Rahm a připsal si druhé vítězství v sezoně. Za ním skončili Angličan Tyrrell Hatton a Švéd Alex Norén, kteří oba zaznamenali 270 úderů. McIlroyovi čtvrtou příčku vyneslo 272 ran.

„Bylo by krásné zakončit sezonu vítězstvím, ale Jon odehrál neuvěřitelný turnaj a zasloužil si to,“ citovala agentura AP třiatřicetiletého McIlroye, kterému také patří první místo ve světovém žebříčku.

V hodnocení DP World Tour McIlroy navázal na triumfy z let 2012, 2014 a 2015. „Hodně to pro mě znamená, vždyť se mi to naposledy povedlo před sedmi lety a mezitím jsem stihl vyhrát třikrát FedEx Cup,“ řekl McIlroy.