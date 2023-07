Red Bull může v Silverstone vyhrát 11. závod za sebou, útočí na rekord McLarenu

„Závod v Silverstone bude impozantní. Ale kdo ví, jaké překážky tam budeme muset řešit,“ řekl šéf týmu Christian Horner. „Je to závod, který jsme nevyhráli snad od chvíle, co s námi byl ještě Mark Webber. I proto je to pro nás velký podnik, na který se soustředíme,“ doplnil Horner.

Vítězná série pilotů Red Bullu začala v posledním závodě loňské sezony v Abú Zabí, letos vyhráli všech devět podniků. McLaren stanovil rekordní sérii před 35 lety, kdy v jeho týmu jezdili legendární Brazilec Ayrton Senna a neméně slavný Francouz Alain Prost.

Ačkoliv Ferrari vyhrálo v letech 1952 až 1953 čtrnáct závodů po sobě, během této série vynechalo dvakrát závod v Indianapolis.

Pětadvacetiletý Verstappen vyhrál 16 z posledních 20 závodů, loni ale dojel kvůli technickým potížím sedmý a v GP Británie na premiérový triumf čeká. Letos míří za třetím titulem mistra světa za sebou.

V Silverstone triumfoval minulý rok po dramatickém závěru Carlos Sainz z Ferrari. Italskou stáj povzbudilo před týdnem druhé místo Charlese Leclerca v Rakousku. „Na Silverstone se těším. Je to úplně jiná trať, ale tým odvedl skvělou práci,“ uvedl Monačan, jemuž patří v pořadí MS šesté místo.

Rekordmanem v počtu výher v Británii je s osmi triumfy domácí Lewis Hamilton. Také osmatřicetiletý jezdec Mercedesu věří, že by mohl s krajanem Georgem Russellem lídra Verstappena potrápit. Německá stáj ale naposledy v Rakousku brala sedmé a osmé místo.

„Výsledek už jsme hodili za hlavu a snažíme se vrátit k dynamice z předchozích závodů. Nasazujeme další vylepšení a máme před Silverstone důvod k optimismu,“ podotkl šéf týmu Toto Wolff.

Hamilton se bude během víkendu podílet na natáčení nového filmu z prostředí formule 1, jehož je koproducentem. V hlavní roli bude americký herec Brad Pitt, který má vyjet na trať s upraveným monopostem F1.

Posledním domácím jezdcem bude Lando Norris v McLarenu, který skončil v Rakousku čtvrtý. Pokračovat bude boj mezi Mercedesem a Aston Martinem o druhé místo v Poháru konstruktérů. Mercedes má náskok tří bodů.

Max Verstappen odstartoval Velkou cenu Španělska z prvního místa

Pořadatelé také zpřísnili bezpečnostní opatření, protože loni během přerušeného závodu vnikli na trať protestující z hnutí Just Stop Oil a sedli si doprostřed vozovky. „Doufám, že budou lidé dost chytří na to, aby to už nedělali. Existují mnohem bezpečnější způsoby, jak získat stejnou pozornost,“ dodal Norris.

Program Velké ceny Británie F1 začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se uskuteční od 16:00 kvalifikace. Závod je na programu ve stejný čas o den později.