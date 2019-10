Florbalistky absolvují na turnaji v Praze generálku na mistrovství světa

Po zářijovém turnaji ve Finsku, kde Češky remizovaly se Švýcarskem 3:3 a s domácí reprezentací 4:4, narazí navíc i na osminásobné mistryně světa Švédky.

„Musíme pamatovat na to, že i kdybychom vyhráli na Euro Floorball Tour všechny tři zápasy, počítá se mistrovství světa. To rozhodne o tom, zda tento cyklus bude považován za úspěšný, nebo ne - alespoň z venku. A to je stejné pro všechny čtyři země. O dvouleté práci rozhodne víceméně jediný zápas,“ doplnil švýcarský trenér české reprezentace.

Do turnaje vstoupí český tým v pátek v 19:00 proti Finsku. O den později od 16:30 se utká se Švýcarskem a v neděli od 17:15 se Švédskem, s kterým 31 zápasů prohrál a jednou remizoval.

Rhyner nemá z původní nominace k dispozici kvůli zdravotním potížím Veroniku Enenkelovou z Vítkovic, kterou nahradila Nikol Pekárková z Jižního Města. „Jsme poměrně mladý tým, ale zároveň máme docela dost zkušeností. A to je skvělá kombinace,“ řekl Rhyner.