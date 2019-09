Bennett má na Vueltě vítězný double. Roglič s Valverdem spadli

Ještě deset kilometrů před cílem měla pětičlenná skupina, která celý den strávila v úniku, k dobru 25 vteřin na blížící se peloton.

Čtyři a půl kilometru před cílem ale bylo hotovo.

Na čele pelotonu už se formovaly vlaky jednotlivých sprinterů. Konečně se dočkali. Po týdnu přišel na řadu zase hromadný dojezd.

„Byl jsem v posledních dnech trochu nachlazený, ale horské etapy jsem přežil a cítím se dobře. Uvidíme, na co to bude stačit,“ říkal před startem Sam Bennett.

Na čele se objevil Zdeněk Štybar pracující pro Fabia Jakobsena. Přes něj se ale převalila letka Bory-hansgrohe, která chtěla Bennetta dostat do co nejlepší pozice pro závěrečný spurt.

Kilometr před cílem se do čela dostal znovu Štybar, který za sebou vyvážel Richezeho, Jakobsena, Bennetta a Gaviriu.

V tu chvíli došlo uprostřed balíku k nepříjemnému pádu, ve kterém se ocitli také Primož Roglič s Alejandrem Valverdem.

Oba se ale posadili zpátky na kolo a etapu bez ztráty času dojeli.

Vepředu mezitím zaútočil Tosh Van Der Sande. Belgičan si počkal na kratší kopec krátce před cílem, který odpáral Gaviriu i Jakobsena…

… ale ne Bennetta.

Irský borec za Belgičanem vyrazil, vezl si za sebou Richezeho, ale ani on na Bennettovo zrychlení neměl odpověď.

Sam Bennett eases to reduced sprint victory after big finale crash on Vuelta a España stage 14 https://t.co/mXMWK0Lj4m pic.twitter.com/uvlTGbetkT — The Cycle Collective (@cyclecollective) September 7, 2019

Bennett se mihl kolem Van Der Sandeho a jel si pro druhý triumf na této Vueltě a třináctý v této sezoně.

„O tom kopci jsem věděl, chtěl jsem to zkusit, ale Sam Bennett je nejrychlejší, ničeho nelituji,“ usmál se v cíli Van Der Sande.

„Naštěstí jsem měl dost sil, abych vyrazil za Toshem a pak to dotáhl do cíle. Nakonec jsem si to vítězství ještě mohl užít,“ usmál se Ir.

V průběžném pořadí se nic nezměnilo. Dál vede Roglič o 2:25 minuty před Valverdem, třetí Tadej Pogačar ztrácí 3:01 minuty.

V neděli se ráz závodu opět změní. Na programu bude těžká asturijská zkouška se čtyřmi stoupáními první kategorie. Vrcholit se bude na Santuario del Acebo.

Jak se vše odehrálo

Pro sprintery. Po více než týdnu přišla na závěr druhého týdne další šance pro unavené sprintery. Etapa ze San Vincente de la Barquera do Ovieda patřila k nejrovinatějším v celém závodě.

Podél pobřeží. Na 188kilometrové trase čekalo cyklisty jediné stoupání třetí kategorie. Z něj chybělo do cíle 22 kilometrů. Většinu dne strávil peloton podél španělského pobřeží.

Rychlý únik. V příjemných patnácti stupních vyrazili závodníci krátce před jednou do čtrnácté etapy. Už po deseti minutách se vytvořil únik dne. Bylo v něm šest cyklistů: Salvatore Puccio (Ineos), Silvan Dillier (AG2R), Luka Pibernik (Bahrain-Merida), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Diego Rubio (Burgos-BH) a Stéphane Rossetto (Cofidis).

Žádný velký náskok. Zatímco Jumbo odpočívalo o tempo pelotonu se staraly týmy Bora, Quick-Step a UAE-Emirates. A bylo tak vysoké, že si únik nevypracoval větší než dvou a půlminutový náskok. I proto to 62 kilometrů před cílem vzdal Rossetto a uprchlíci pokračovali v pěti.

 - 12 Km | Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta19



‍♂️ Los fugados, ya sin @nava13diego, luchan por resistir con apenas medio minuto /  Half a minute for the break, now without Diego Rubio.



️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/svuw996GFV — La Vuelta (@lavuelta) September 7, 2019

Body pro Vanhouckeho. Pro tři body si na jediné vrchařské prémii dojel Belgičan z Lotto Soudal. To už měla vedoucí pětka k dobru pouhou minutu.

Pád a triumf Bennetta. Pět kilometrů před cílem byl nakonec únik pelotonem pohlcen. O další čtyři kilometry později pak došlo k pádu uprostřed hlavního balíku. Tomu se vyhnul Sam Bennett, který si pak dojel pro třináctý triumf sezony.