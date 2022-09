S pomocí boží? Na cyklistickém MS pojede poprvé reprezentant Vatikánu

„Je to neuvěřitelná čest. Myslím, že mi to plně dojde až na startu,“ řekl čtyřicetiletý rodák z Groningenu agentuře AP. „Je to první velký krok směrem k tomu, v co papež věří, že se dá sportem dosáhnout: rovnost a bratrství. Všichni na sportovním hřišti - v tomto případě na silnici - jsou si rovni, bez ohledu na původ, náboženství nebo věk,“ dodal.

Vatikánští sportovci se zatím mimo soutěž objevovali na akcích, jako jsou hry malých států Evropy či středomořské hry. Na cyklistickém šampionátu tak bude mít nejmenší stát na světě díky Schuurhuisovi svého prvního řádného soutěžícího. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) přijala loni Vatikán jako svého 200. člena.

Schuurhuis může reprezentovat Vatikán díky tomu, že jeho manželkou je australská velvyslankyně v církevním státu Chiara Porrová. V nizozemských barvách do loňska jezdil na kontinentálním okruhu UCI, což je jeden stupeň pod elitní World Tour. „Je to dobrý cyklista. Závodil na vysoké úrovni,“ řekl jeho kouč Valerio Agnoli, bývalý týmový kolega vítězů Grand Tour Ivana Bassa a Vincenza Nibaliho.

„Uměl jsem jezdit na kole dříve než chodit,“ připomněl Schuurhuis svůj původ ze země cyklistice zaslíbené. Cyklistický amatér trénuje na rušných římských silnicích, ne však v městském státě, jehož barvy reprezentuje. „Zkusil jsem tam jednou jet se synem. Ale vynadali nám policisté, protože na Svatopetrské náměstí se na kole nesmí,“ řekl s úsměvem.

Schuurhuis neočekává, že bude v neděli bojovat s nejlepšími. Jeho hlavním cílem je šířit papežovo poselství. „Když lidé vidí ten jeho zvláštní dres, jsou zvědaví,“ řekl Agnoli, jehož svěřence například v Austrálii během tréninku vyhledal hvězdný Belgičan Wout van Aert.

Vzhledem k tomu, že závod startuje ve 2:15 římského času, není příliš pravděpodobné, že Schuurhuise bude papež František sledovat v televizi. „Ten časový posun je problém. Ale možná, že se podívá na záznam,“ řekl prezident organizace Athletica Vaticana Giampaolo Mattei.