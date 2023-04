Když míče klouzají a střely nepadají. USK chce zklamání přetavit v bronz

Právě francouzskou křídelnici jmenovala trenérka USK Natália Hejková jako jedinou hráčku, která v útoku proti Mersinu obstála. Jinak se Pražanky proti urputné obraně tureckého celku těžko prosazovaly, úspěšnost střelby z pole měly jen necelých 30 %.

„Těžko se mi hledají slova, prostě hrály líp jako tým než my,“ uznala Vukosavljevičová. „Věděly přesně, co chtějí dělat a kam dostat míč, my na to nedokázaly odpovědět. Místo toho, abychom se snažily hrát naši hru, tak jsme se přizpůsobily jejich.“

Hejková v utkání využila jen osm hráček, plnou porci čtyřiceti minut absolvovaly americké pivotky Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová, neboť jejich možná náhradnice Temi Fágbénléová utrpěla dva dny před zápasem zranění při autonehodě.

„Měly jsme malou rotaci a střely nám nepadaly,“ posteskla si česká reprezentantka Veronika Voráčková. „Je hrozně těžké hrát jen se dvěma pivotkami, které si nemůžou ani na minutu oddechnout.“

Sama strávila na palubovce 13 minut, ale kvůli čtyřem osobním chybám musela záhy usednout na lavičku, aby se vyvarovala vyfaulování. Navíc se potýkala s následky měsíční absence, když dlouho léčila zranění ze čtvrtfinálové série se Salamancou a stihla se zotavit těsně před Final Four.

Veronika Voráčková z USK Praha (vpravo) a Jelena Dubljevičová z Mersinu bojují o míč v semifinále Final Four Euroligy.

„Nemyslím si, že jsem týmu dala vše, co jsem mohla. Je mi to líto. Neukázala jsem jeden z lepších výkonů,“ smutnila 23letá křídelnice.

„V úvodu jsme byly nervózní, míče nám klouzaly. Ale nikdo nehrál Final Four poprvé, nemůžeme se na to vymlouvat. Věděly jsme, o co hrajeme.“

USK po ospalém začátku stáhl poločasovou ztrátu na 40:44, Voráčková se na tom podílela přesnou trojkou. V šatně se pak Pražanky hecovaly, aby se na soupeřky ještě víc dotáhly.

„Chtěly jsme do druhé půle vlétnout na sto dvacet procent a zápas ještě otočit, ale ta třetí čtvrtina… Daly jsme jen devět bodů a s tím se nedá hrát,“ poukázala Voráčková na chabou produktivitu.

Alyssa Thomasová z USK se snaží udržet míč proti přesile hráček z Mersinu.

Stejně nízký bodový příděl získaly basketbalistky domácího celku i ve čtvrté desetiminutovce, naopak Mersin pod taktovkou hvězdných Američanek Grayové, Williamsové a Hayesové, která reprezentuje Ázerbájdžán, pod oběma koši koncertoval.

USK už proto v posledních minutách věděl, že nezopakuje pohádku z roku 2015, kdy z domácího Final Four vytěžil překvapivý titul. Stejný záměr měl i letos, místo finále však v neděli od 17:00 nastoupí k duelu o třetí místo.

Čelit bude italskému Schiu, které v prvním pátečním semifinále srdnatě vzdorovalo favorizovanému Fenerbahce, než prohrálo 70:77.

„Na zápas jsme koukaly a Schio hrálo super. Držely je dlouho na pár bodech, takže to určitě bude těžký zápas. Ale věřím, že na ně máme,“ přemítá Voráčková.

„Je to zápas o medaile, který chceme rozhodně vyhrát. Není to tak, že by nám na výsledku nezáleželo,“ ujišťuje.

Motivace – navíc před domácím publikem – je jasná. Basketbalistky USK od titulu v roce 2015 postoupily do Final Four ještě čtyřikrát, třikrát však skončily čtvrté a jen jednou třetí. A tak budou chtít do sbírky přidat další pódiové umístění.