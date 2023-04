Domácí krach? Nejhorší zápas sezony, ví trenérka USK. Uškodila i autonehoda

Semifinále s Mersinem se vám vůbec nevydařilo, jak duel zhodnotíte?

Jsem smutná, protože jsme hrály před naší plnou halou, chtěly jsme ukázat dobrý basketbal, a přitom jsme odehrály nejhorší zápas sezony. Právě v nejdůležitějším momentě, kdy šlo o postup do finále. Věděly jsme, že soupeřky budou nahecované, nehrály jsme uvolněně, byla to křeč.

Čím si nezdar vysvětlujete?

Čelily jsme velmi dobrému soupeři a nehrály jsme v optimální formě, protože jsme musely hodně používat dvě hráčky, které se vrátily po zranění (Condeovou a Voráčkovou). Navíc jsme ztratily třetí pivotku na střídání, takže Thomasová i Jonesová hrály 40 minut, což se pak projeví, že udělají chyby. Jedenáct bodů od Thomasové a 14 od Jonesové nejsou jejich normální výkony. Až na 15 bodů Vukosavljevičové jsme v útoku předvedly jeden z nejslabších výkonů sezony.

Co se stalo s vaší třetí pivotkou Temi Fágbénléovou?

Měla autonehodu, někdo do ní čelně narazil a má tak zraněnou ruku, že nemůže hrát. Stalo se to před dvěma dny, takže už jsme jen těžko mohly měnit taktiku. Holt to máme tak, že když přijde Final Four, něco se stane (USK se potýkal se zdravotními problémy i loni).

Při snaze skórovat vás trápila hlavně Američanka Williamsová, která se blýskla pěti bloky.

Věděly jsme, že je umí, i v skautingu u ní máme napsáno, že dokáže vyskočit až do oblak.

V neděli od 17:00 vás čeká duel o třetí místo, jak se na něj nachystáte?

Nejdůležitější bude, abychom zůstaly pohromadě a navzájem se motivovaly, ne abychom si něco vyčítaly. Myslím, že to bude těžké, ale budu se snažit na sobotním tréninku vytvořit lepší náladu a připravit tým na to, že chceme medaili.

V cestě vám bude stát italské Schio.

Je to velmi těžký soupeř, má nás přečtené. Budeme se muset vyrovnat například s tím, že budou hrát zónovou obranu. Musíme jednoznačně vylepšit útok. A věřím, že právě zraněným holkám, které se vrátily, jeden zápas pomůže, aby se zase dostaly do tempa.