Do Dallasu míří manažer z Nike, trénovat bude Jason Kidd

Carlisle v polovině června v Dallasu po 13 sezonách skončil a tento týden se dohodl na angažmá s Indianou.

Den před ním byl po 24 letech propuštěn generální manažer Donnie Nelson. Jeho funkci by měl zaujmout bývalý vedoucí pracovník firmy Nike Nico Harrison, jenž má blízko k majiteli Mavericks Marku Cubanovi. Společně se shodli na angažování Kidda jako nového kouče.



Nyní osmačtyřicetiletého Kidda si Dallas vybral v roce 1994 jako dvojku draftu. V roce 1996 ho vyměnil do Phoenixu, poté Kidd hrál za New Jersey (dnes Brooklyn) a k Mavericks se vrátil na období 2008-2012. Kariéru zakončil v roce 2013 jako hráč New York Knicks.

Frank Vogel (vpravo) a Jason Kidd, hlavní trenér LA Lakers a jeho asistent

Dvojnásobný olympijský vítěz s týmem USA se okamžitě poté dal na trénování a vedl Brooklyn a Milwaukee. Uplynulé dvě sezony strávil jako asistent v Los Angeles Lakers, s nimiž loni vyhrál titul.

V historických tabulkách NBA Kiddovi patří druhé místo v asistencích (12 091) a ziscích míče (2 684).