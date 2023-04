Zóna pomohla srovnat. A teď vyhrát doma, velí pardubický rozehrávač Vyoral

Pro všechny hostující aktéry včetně klubového vedení bezpochyby obrovská úleva. Stav je nyní vyrovnaný 2:2 na zápasy a Východočeši si opět přivlastnili dosud trochu pofidérní výhodu domácího prostředí.

„Kdybychom v Ústí prohráli i podruhé, tak neříkám, že by ta série byla ztracená, ale bylo by to hodně obtížné otáčet — hlavně po psychické stránce,“ připustil Tomáš Vyoral po utkání. „Nesmíme usnout na vavřínech a musíme teď vyhrát doma, jinak tohle vítězství bylo k ničemu,“ doplnil.

Právě zkušený playmaker byl klíčovou postavou závěru duelu: za mírně nepříznivého stavu otočil v čase 37:04 jednou trojkou na 71:70 a vzápětí Pardubice znovu přesnou trefou z perimetru utrhl na čtyři body. Sice pak nedal ani jednu ze dvou šestek, ale ústecká Sluneta už se po koši Hickse s faulem přiblížila jen na bod. Triumf Beksy završili jedním trestným hodem Neal a z nájezdu Dickerson.

Pardubice slaví rozhodující trojku Tomáše Vyorala (v popředí).

Sám hrdina Vyoral však připomněl stěžejní roli obrany, kterou se spoluhráči ve čtvrté čtvrtce dotáhli takřka k dokonalosti. Ústí v této části dovolili pouhopouhých 12 bodů.

„Soupeři jsou šikovní, mají spoustu Američanů a ti jsou vždycky individuálně silní. Je těžké je zastavit, ale nám se to podařilo přebíranou zónou. Moc si s ní nevěděli rady. A my jsme si navzájem dokázali pomoct,“ vyzdvihl Vyoral. „Potvrdila se naše dřívější slova, že v play off se vyhrává obranou. Dostali jsme 73 bodů, což je skoro o 20 méně než v zápasech předtím. Takhle musíme pokračovat,“ burcoval.

V jedné statistice, která navíc s obranou úzce souvisí, byl opravdu obrovský rozdíl.

„Prohráli jsme na doskoku (32:53), což se nám v této sérii ještě nestalo,“ litoval na webu Kooperativa NBL Jan Šotnar, trenér Ústí. „Navíc jsme netrefili pár otevřených střel. Někteří hráči zkrátka neměli svůj den, což je škoda, jelikož si myslím, že jsme měli velkou šanci toto utkání vyhrát. Série ale nekončí, budeme bojovat dál,“ předeslal.

Čtvrtfinále pokračuje už v sobotu zítra v 17.30 v pardubické hale Dašická.