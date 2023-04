Pardubický rozehrávač Vyoral: Zápas a půl jsme nehráli dobře v obraně

Asi nejvýstižněji to po druhém utkání basketbalového čtvrtfinále play off s ústeckou Slunetou, jehož stav je nyní nerozhodný 1:1, pojmenoval pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral. „Problém je v naší obraně, protože play off zápasy se vyhrávají obranou a my jsme v ní zápas a půl nehráli dobře,“ konstatoval Vyoral.