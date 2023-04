Dohoda NBA s hráčskou asociací je hotová, kolektivní smlouva potrvá sedm let

Pracovní smlouva by měla vstoupit v platnost letos v létě a trvat do konce sezony 2029/30. Rok předtím bude mít každá ze stran možnost od kontraktu odstoupit.

Současnou dohodu vyjednali zástupci klubů a hráčů v roce 2016. Výluka byla v NBA naposledy v roce 2011, kdy týmy přišly o 16 zápasů základní části.

Podle zámořských médií je mimo jiné součástí dohody komisionářem NBA Adamem Silverem propagovaný turnaj v průběhu sezony. Týmy by v rámci programu základní části od listopadu hrály skupinovým systémem a nejlepších osm by poté postoupilo do prosincového k.o. turnaje, jenž by vyvrcholil final four na neutrální půdě, pravděpodobně v Las Vegas.

Další novinkou bude pravidlo, že na zisk individuálních trofejí budou mít nárok pouze ti basketbalisté, kteří odehrají v základní části minimálně 65 zápasů. Ve snaze potlačit utrácení nejbohatších týmů soutěže, jako jsou Golden State Warriors či Los Angeles Clippers, bude také zaveden druhý platový strop 17,5 milionu dolarů nad tím současným.

Až po schválení smlouvy oběma stranami přijde na řadu vlastní sepsání dokumentu. Ten současný má podle AP zhruba 600 stran obsahujících téměř 5000 odstavců a 200.000 slov.