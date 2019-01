Jak Randle došel z Čech až do NBA a začal podávat pěkně ostrý burger

„To je celkem zajímavé, co? Docela jsme se tomu už s Tomášem nasmáli,“ řekl Randle v rozhovoru s novináři v Londýně, kam Wizards přicestovali na zápas s New Yorkem.

„Oba nás navíc trénoval Ronen Ginzburg, co mě vedl v Nymburku a teď je reprezentačním koučem. Je zajímavé, jak se věci vyvinou,“ dodal.

Oba hráči také působili ve španělské lize, kde Randle strávil rok v Realu Madrid a Satoranský působil v Betisu Sevilla a FC Barcelona. Mají tak hodně společných témat.

„Hlavně si povídáme o jídle. Pak vzpomínáme na některé hráče z české ligy,“ uvedl s tím, že česky spolu nemluví. „Já si pamatuji jen ‚děkuji‘. Takže češtinu opravdu nepoužíváme. I když Tomáš se mě občas snaží něco naučit,“ dodal.

Na hřišti se střídají a Randle svými dobrými výkony umožňuje Satoranskému si při utkáních odpočinout.

Příkladem byl ostatně i londýnský duel s New Yorkem. Satoranský velice dobře začal a byl nejlepším střelcem Washingtonu v první půli - jenže se prohrávalo. Pak ho v polovině třetí části nahradil Randle, Wizards stáhli deficit a Čech už se na palubovku nepodíval. Ale nestěžoval si. „Kluci hráli výborně,“ ocenil zbytek týmu po vítězství 101:100.

„Vzájemně si pomáháme. Sdílíme historky a zkušenosti a společně se snažíme týmu pomoct. On ukazuje, co v něm je. Diriguje tým a je to pro nás důležitý hráč. V kabině je hodně vtipný a zábavný. Přináší do šatny svůj evropský styl. Ale když jde na hřiště, změní se ve válečníka. Dělá všechno naplno,“ oceňuje Randle.

Spolupráci si pochvaluje i Satoranský. „Chasson je super, hrozně rád vzpomíná na Nymburk. Je to pro něj výborná možnost a role druhého rozehrávače se zhostil dobře,“ řekl český reprezentant.

Randle ještě v minulé sezoně působil v Realu se slovinskou hvězdou Lukou Dončičem. Proto ho nepřekvapuje, že Dončič v Dallasu útočí na cenu pro Nováčka roku NBA.

„Hned mi bylo jasné, že tenhle kluk je výjimečný. Zaslouží si takovou pozornost. Miluje tuhle hru a je skvělé vidět, jak se mu daří,“ uvedl Randle.

Janis Adetokunbo z Řecka zase útočí na cenu pro nejužitečnějšího hráče NBA. „Kdo jiný by měl být považován za kandidáta na MVP? Viděli jste ho hrát? Je neskutečný. Jeho přezdívka Greek Freak mluví sama za sebe. Dominuje. Podle mě je to teď mezi ním a Jamesem Hardenem,“ míní.

Harden je nejlepším střelcem soutěže, v posledních zápasech dával i přes 50 bodů. „Hodně lidí se o to snaží, ale mnoho z nich selže. Momentálně hraje opravdu úžasně. Má skvělý pohyb a neuvěřitelnou střelu z výskoku. Můžete jen doufat, že ho přibrzdíte,“ popsal Randle.

Chasson Randle z Washingtonu na snímku z tréninku v Londýně

Vedle basketbalu se hodně věnuje také charitě. „Měli jsme štěstí, že jsme se dostali tak daleko. A máme odpovědnost vracet to a podporovat ostatní. Takže kdykoli mám možnost, tak se o to snažím,“ prohlásil.

Ačkoli v NBA nepatří mezi hvězdy, může se pyšnit mimo jiné tím, že po něm restaurace Pee Wees v rodném městě Rock Island v Illinois pojmenovala burger. Patří do něj chilli paprička a barbecue omáčka.

„Rodinný přítel otevřel restauraci a řekl, že po mně pojmenuje burger. Nejprve jsem si myslel, že si dělá legraci, ale pak to opravdu udělal. Všechno, co v tom burgeru je, jsou mé oblíbené suroviny. Není to zdravé, ale dobré,“ dodal.