Josipovič se vrací do české ligy, posílil Děčín pod košem

„Igor splňuje přesně to, co jsme hledali. Jedná se o velmi zkušeného hráče, který vždy odváděl poctivou podkošovou práci, což si dobře pamatuji ještě z působení v USK. Igor měl velký zájem do Děčína přijít a já jsem velmi rád, že se jeho příchod podařil,“ uvedl děčínský trenér Tomáš Grepl.

Třiatřicetiletý Bosňan je světoběžník, působil ve slovinském Mariboru, v USK Praha, kde měl průměry 13 bodů a sedm doskoků, ve slovenských Levicích či za Olomoucko (12 bodů, pět doskoků). Odskakoval si i do své domoviny. Naposledy hrál za estonský Tarvas Rakvere s čísly 10,3 bodu a 5,5 doskoku.

igor Josipovič (55) z Olomoucka útočí kolem Jakuba Krakoviče z Brna.

„Jsem šťastný, že přicházím do Děčína a do České republiky, mám tuhle zem rád,“ svěřil se hecíř Josipovič v tiskové zprávě. „Těším se znovu na spolupráci s trenérem Greplem a celým managementem Armexu. Děčínským skvělým fanouškům mohu slíbit, že budu bojovat! Věřím, že vše ostatní pak přijde.“