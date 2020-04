Atleti budou pokračovat v boji o Tokio od začátku prosince

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dnes zároveň oznámil prodloužení kvalifikací na přeložené hry Tokio 2020, které se podle nového plánu uskuteční od 23. července do 8. srpna příštího roku. Pracovní skupina, která se okolnostmi přesunutí her zabývá, stanovila novou lhůtu pro plnění limitů a uzavření žebříčků do 29. června 2021. Jednotlivé sportovní federace mohou termín upravit.



Podle předsedy Světové atletiky Sebastiana Coea umožní nově stanovené termíny sportovcům naplánovat si přípravu a zajistí férové podmínky pro všechny. Atleti mohou plnit limity do června, pro maratonce a chodce na trati 50 km bude kvalifikační období končit v květnu.

MOV znovu ujistil, že všichni sportovci, kteří už se do Tokia kvalifikovali, mají start jistý i nadále. Z předpokládaných 11.000 účastnických míst bylo před odložením her obsazeno zhruba 57 procent.