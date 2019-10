Mít tři děti znamená dobrovolně se ožebračit, myslí si Pavel Trávníček

Manželé Trávníčkovi se poprvé setkali při natáčení televizní soutěže DO-RE-MI pro pěvecké amatéry. Už tehdy se ptal představitel prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku na pódiu své budoucí manželky na věno i na to, kdy se chce vdávat a zda věří v lásku. Řekl jí tehdy, že v mládí má každý člověk pocit, že s láskou překoná všechno. Podle Trávníčkové bylo právě toto setkání v jejich vztahu osudové.

„Potkali jsme se, když jsem byla ještě velmi mladá. Vzájemně jsme si sedli a klape nám to dodnes. Z krásného vztahu se narodil náš synek Maxmilián,“ řekla Monika Trávníčková v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách. „Monika měla tehdy v soutěži nakrátko ostříhané červené vlasy. Vypadala jako takový mladý odvážný řízek. To už je však dávno pryč. Já jsem to tehdy bral tak kus od kusu, díl za dílem pořadu,“ přiznává Pavel Trávníček.

Až při jejich druhém setkání přeskočila jiskra. Pavel hrál tehdy v prostějovském divadle, kam za ním Fialková přišla a připomněla mu, že se už kdysi potkali. „V soutěži bylo lidí, to si ani nemůžu pamatovat,“ reagoval její současný manžel. Tehdy si vyměnili telefonní čísla a slovo dalo slovo.

Monika Trávníčková přiznala, že o Trávníčkovi snila už jako malá holka. Když ho vídala v pohádkách jako prince, věděla, že právě on jednou bude jejím mužem. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že to tak může skončit. Ale jako malá holka jsem si to ráda představovala,“ říká hercova čtvrtá manželka.

„Pavel je normální člověk z masa a kostí. Kvůli tomu, že je známým hercem, máme samozřejmě pestrý život. Lidé ho poznávají a koukají na nás. Na to jsem si musela dlouho zvykat,“ přiznává Trávníčková.

Manželé se mnohdy setkávají s negativními reakcemi okolí na jejich vztah. „Spousta lidí to vidí tak, že jsem si Pavla vzala pro peníze a proto, že je slavný. Bez jiskry a lásky ve vztahu by to však asi nešlo,“ míní Trávníčková.

Pavel Trávníček a Monika Fialková se vzali v roce 2015 po dvanáctiletém vztahu. Rok poté se jim narodil syn Maxmilián, který letos v prosinci oslaví již třetí narozeniny. O dalším dítěti manželé neuvažují. „Jedno zdravé krásné dítě stačí. I s tím jsme trochu zápasili,“ přiznává Monika Trávníčková. „Jak říkají Češi, mít tři děti znamená dobrovolně se ožebračit,“ dodává její manžel.



První manželkou Pavla Trávníčka byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Štefková, třetí provozní divadla Skelet Lucie Vrbová. S Evou Štefkovou má syna Adama, se kterým se nevídá a s herečkou a režisérkou Helenou Dytrtovou, se kterou nebyli svoji, má syna Pavla.



