Jako by mě elektronicky znásilnili, říká Hiltonová o videu domácího porna

Paris Hiltonová natočila nový dokument This Is Paris, kde promluvila o tom, jak ji na škole šikanovali, nebo jak se těžce žije pod neustálým dohledem bulváru a veřejnosti. Vrátila se i k nahrávce domácího porna, které uniklo na veřejnost a prodávalo se pod názvem One Night in Paris.

„Byla to soukromá záležitost s dospívající dívkou, která nebyla z její hlavy. Všichni se na to dívali a smáli se, jako by to bylo něco vtipného. Pokud by se to stalo dnes, vůbec by to nebyl stejný příběh. Ale udělali ze mě špatného člověka. Jako bych udělala něco špatného. Byl to můj první skutečný vztah. Bylo mi osmnáct. Byla jsem do něj zamilovaná a chtěla jsem mu udělat radost. Jen si pamatuji, že vytáhl kameru... Bylo to jako bych byla elektronicky znásilněna,“ cituje Hiltonovou list The Sun.

Nahrávku pořídil Rick Salomon a kopii, která se dostala na veřejnost, pak udělal a prodal údajně jeho spolupracovník bez hudebníkova svolení. Nicméně po zveřejnění Solomon souhlasil s jejím prodejem, na němž vydělal.

Hiltonová již v minulosti přiznala, že byla v roce 2004 po úniku osobní nahrávky úplně na dně. Navíc v té době zrovna startovala její reality show The Simple Life, ve které se Paris objevila spolu se svou nejlepší kamarádkou Nicole Richie.

Rick Solomon a Paris Hiltonová (New York, 17. února 2001)

„Myslela jsem si, že je se vším konec. Nechtěla jsem, aby mě lidé znali jen takhle… Nikdy bych nebyla tím člověkem, kterým jsem chtěla být,“ vysvětlila celebrita, která ale později na filmu dokonce vydělala, když jeho práva koupila společnost Vivid Entertainment a vydala ho na DVD. Paris byla uvedena jako režisérka.

Únik nahrávky již předloni přirovnala ke znásilnění v dokumentu The American Meme. „Bylo to jako znásilnění. Připadalo mi, že jsem ztratila část své duše. A mluvilo se o mně tak krutě a zle. V některých chvílích jsem doslova chtěla umřít. Říkala jsem si, že prostě nechci žít,“ popsala v roce 2018.

Rick již dříve popřel, že by byl za únik odpovědný. Tvrdí, že spolupracovník vytvořil kopii originálu bez jeho svolení a prodal ji dále. Poté, co již byla zveřejněna, souhlasil s dohodou o vydělávání na kazetě.