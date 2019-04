Já a svatba? To je otázka spíš pro partnera, říká Monika Bagárová

„Je to otázka spíš pro partnera. Zatím se o tom nebavíme, ale myslím si, že až k tomu jednou dojde, mělo by to být velice krásné překvapení,“ prohlásila Monika Bagárová.

Teď ovšem s partnerem momentálně přemýšlí, jak časově skloubit své pracovní aktivity, aby mohli alespoň na týden v létě odjet na společnou dovolenou. „Snad to klapne a užijeme si někde u moře pár dnů volna. Je jedno u kterého,“ dodala.

Před pár týdny zpěvačka iDNES.cz prozradila, že má trochu problém sledovat přítele, jak zápasí. Sama by se tomuto sportu nevěnovala. „To není nic pro mě, bojím se bolesti. Když někoho milujete a sledujete ho, jak se pere a zápasí, není to sranda, je to náročné. Myslím si, že mým úkolem je přítele pořádně podpořit a nechat ho se soustředit na přípravu před zápasem. Nechci, aby v té kleci dopadl špatně. Vzájemně ctíme to, co dělá ten druhý, což nás krásně spojuje,“ řekla.

Kromě zpěvu a přítele zpěvačku zaměstnává i charita. Je ambasadorkou nadačního fondu Daruj vlasy, který vyrábí ženám po ztrátě vlasů následkem onkologického onemocnění přesně na míru paruky. „Vracejí jejich nositelkám pocit ženskosti a také psychickou rovnováhu. Také vážně uvažuji o tom, že bych darovala vlasy, až mi dorostou do potřebné délky. Je to vlastně to nejmenší, jak bych mohla nemocným ženám pomoci,“ dodala bývalá účastnice SuperStar.

Účast ve vůbec první česko-slovenské SuperStar dala Monice Bagárové nejen pěveckou příležitost, ale poznala zde i svou někdejší lásku – kolegu z finálových kol Bena Cristovaa. Společně patřili k nejsledovanějším a nejfotogeničtějším párům v českém showbyznysu. V roce 2011 společně dokonce nazpívali zamilovaný duet Chci. Jejich vztah ale neměl příliš dlouhého trvání a už sedm let je minulostí. Oba se pak soustředili především na své kariéry.

Dávid Hodek a Monika Bagárová (2018) Bagárová s americkým přítelem Evem (2015) Monika Bagárová a Ben Cristovao (2011)

Později udržovala Bagárová delší dobu vztah s americkým přítelem, kvůli kterému trávila za mořem téměř více času než v Česku. Lásku na dálku se ale páru nepodařilo udržet a v roce 2016 přišel rozchod.

Dlouho sama nezůstala. Dala se dohromady se slovenským bubeníkem Dávidem Hodkem, s nímž se poznala už v roce 2007, kdy oba jako děti hráli v kvartetu. Dávid byl díky svému hudebnímu talentu označován za zázračné dítě. Loni v létě se ale rozešli.

Vztah se zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem potvrdila loni v prosinci na sociálních sítích.