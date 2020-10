Myslela jsem, že je to blázen, popisuje začátky vztahu s Matonohou Benešová

Zatímco Tomášovi Matonohovi se Lucie Benešová líbila okamžitě, v případě herečky to láska na první pohled nebyla.



„Tenkrát ho tady v Praze nikdo neznal, já jsem ani neuměla vyslovit jeho jméno. Během natáčení Muže, kterého všichni chtějí, jsem si ho moc nevšímala. Vnímala jsem ho jako kolegu, ale jako na muže jsem se na něj nedívala,“ přiznala Benešová v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

„Po dotočné mi Tomáš zavolal a pozval mě do Brna. Byla jsem tehdy mimochodem pověstná tím, že jsem měla k Brnu averzi. Ale Tomáš měl opravdu neuvěřitelnou přípravu. Testoval, co mám ráda. Nejdříve mě vzal na pivo. Pak zjistil, že ho nepiji. Nakonec jsem tam zůstala pět dní,“ vzpomíná Lucie Benešová na začátky vztahu s hercem, který ji sbalil na pořádný trapas.

„Pozval mě do Mikulova na Svatý kopeček, kde si stoupl a začal hrát autorské divadlo s názvem Ztracený růženec. Ptal se půl hodiny cizích turistů procházejících kolem italsky, maďarsky, německy, zda někdo nenašel jeho růženec. Byla to ostuda, chtěla jsem v tu chvíli odtamtud odjet. Říkala jsem si, že je to blázen,“ popisuje herečka se smíchem.

Manželé jsou spolu už sedmnáct let. Tomáš Matonoha přirovnal vývoj vztahu s nutnými průběžnými opravami k situaci na dálnici D1. „Aby se dobře jezdilo, chce to permanentně a donekonečna rekonstruovat. Některé úseky občas drncají, ale když se to opraví, tak se zase dalšího půl roku jede skvěle,“ vysvětluje herec s tím, že než se oženil, žil dvanáct let v Brně jako starý mládenec.

„Všechno jsem se musel naučit sám. Vařit, prát... Po svatbě s Lucií jsem to nemusel sedmnáct let dělat. Poté, co však začala manželka natáčet seriál Slunečná a chodí občas domů pozdě, zase se k tomu pomalu vracím,“ dodává Matonoha.

Závěr letošních prázdnin byl pro Lucii Benešovou ve znamení svatebních příprav. K oltáři dovedla svého nejstaršího syna Luciána, jehož otcem je herec Filip Blažek.