Benešová: Nečekala jsem, že synova svatba bude tak emocionálně náročná

Před časem jste řekla, že na svatbu svého syna chystáte překvapení. Už ho můžete prozradit?

Jelikož jsme herci, jednalo se o překvapení divadelního druhu. Dala jsem dohromady osm žen různého věku, doslova od babiček po tety, a nacvičily jsme pro naše novomanžele a hosty svatebního veselí něco jako spartakiádní sestavu na hudbu Slovanských tanců. Měly jsme pro tento účel připravené i speciální úbory, bílá trika a dlouhé květované sukně. A musím podotknout, že jsme nácvik zvládly na jedno setkání. (smích)

Ve vaší rodině je víc herců, zapojili se do oslav profesně i oni?

Tomáš samozřejmě moderoval. Obecně jsme veselku pojali spíš jako takový kabaret, přeci jen to máme v krvi.

Jak jste si poradila se svatebním darem?

Rodiny novomanželů se spíš složily na pokrytí svatebních nákladů, finanční dar byl pro naše mladé lepší než skleničky. Jednu drobnost jsem si ale přeci jen neodpustila, věděla jsem, že si Lucián s Anežkou přejí piknikový koš, takže ho ode mě také dostali.

Svatba proběhla v kostele, kde jste se kdysi vdávala i vy.

A stejně jako já i Lucián chodil kvůli tomu na katechizmus.

Jaký byl pro vás nejdojemnější okamžik vůbec?

Nečekala jsem, že pro mě bude první svatba mého dítěte tak emocionálně náročná. Jsem klidný a optimistický člověk, kterého hned tak něco nerozhází, toto bylo ale silné. Svateb nás ale čeká ještě několik, tak věřím, že už v tom budu příště po této stránce umět chodit líp. Stejně jako v případě puberty, těch už máme za sebou také víc.

Filip Blažek s rodinou, Lucie Benešová s rodinou a novomanželé Anežka a Lucián Blažkovi

Jak vnímáte svou novou snachu?

Anežka je úžasná holka, lepší snachu jsem si nemohla přát. Před obřadem jsem od ní dostala dopis a krásný přívěšek jako poděkování za Luciána, a musím přiznat, že jsem její slova pro velké dojetí ani nebyla schopná pořádně dočíst. Něco takového jsem nečekala.

Svatební emoce jste odjela rozptýlit do Itálie, jak se tam máte?

Vyrazily jsme tři kamarádky na týden do Florencie, kde budeme mít základnu. Odtamtud se chystáme každý den někam vyjíždět, ať už k moři, nebo do toskánských městeček. Momentálně se nacházíme ve vesničce u Trenta, degustujeme domácí potraviny a máme se naprosto báječně!