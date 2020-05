Za to, že jsem gay, mě už nikdo z domu nevyhodí, říká raper Lil Nas X

„Byl jsem si naprosto jistý tím, že odejdu z tohoto světa bez coming outu. Plánoval jsem, že má homosexuální orientace zůstane navždy utajena. Proč? Vyrostl jsem v Georgii. Cítil jsem, že je to nutné a musí to tak být,“ svěřil se Lil Nas X (vlastním jménem Montero Lamar Hill) v rozhovoru pro britský deník The Guardian.



„Celý svůj dosavadní život jsem se zkrátka přetvařoval a hrál roli heterosexuála. Vše se změnilo, když se ze mě stal Lil Nas X. Myslel jsem si, že pak to bude všem jasné, ale ne. Musel jsem to otevřeně říct. Bál jsem se, že možná přijdu o fanoušky,“ přiznává s tím, že všem doporučuje, aby udělali to samé co on a byli upřímní hlavně k sobě. Zároveň dodává, že každý musí pro coming out najít a určit správný čas, kdy bude plně připraven na reakce okolí.

„Nechci někoho povzbuzovat k něčemu, na co se zatím stoprocentně necítí. Každý sám musí vědět, kdy je ten pravý čas. Nejtěžší je to podle mě na střední škole nebo na vysoké. Je to v takovou chvíli z mnoha důvodů extrémně těžké. Pro mě to bylo jednodušší. Bál jsem se coming outu, ale už nejsem na nikom závislý. Za to, že jsem gay, mě už tedy nikdo nemůže vyhodit z domu, nebo se ke mně začít chovat hnusně,“ vysvětluje raper, který spal ještě před dvěma lety na zemi v sestřině pokoji.

Dnes má jeho skladby v osobním playlistu třeba bývalý americký prezident Barack Obama nebo zpěvačka Rihanna, mladý hudebník se objevil i na obálce magazínu Time. O tom, že je gay, řekl své sestře a otci předtím, než se to dozvěděli fanoušci. „Má rodina o tom už ví. Ale popravdě se o tom se mnou nikdy nikdo z nich nebavil. Mlčíme o tom. Nikdo z nich se mě nezeptá ‚Tak co, máš kluka?‘,“ dodává.



VIDEO: Lil Nas X - Old Town Road (ft. Billy Ray Cyrus):