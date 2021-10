Natáčení erotických scén s Anistonovou bylo utrpení, vzpomíná Gyllenhaal

Zatímco natáčení erotických scén pro film Zkrocená hora s kolegou Heathem Ledgerem si Jake Gyllenhaal pochvaloval, stejnou situaci s hvězdou seriálu Přátelé přirovnal k utrpení. Prý proto, že se mu bývalá manželka Brada Pitta Jennifer Anistonová vždy moc líbila.



„Ach ano, bylo to utrpení, to tedy ano. Ale taky to utrpení zčásti nebylo. Víte, chci říct… Prostě to bylo tak nějak obojí najednou,“ zapletl se Jake Gyllenhaal při hovoru o natáčení erotických scén, který vedl s Howardem Sternem.

„Natáčení erotických scén je hrozně divné. Dívá se na vás přitom totiž třicet, nebo i padesát lidí. To mě tedy opravdu vůbec nevzrušuje. Všechno je podivně mechanické. Svým způsobem je to takový tanec, při kterém máte kvůli kameře přesně danou choreografii. Můžete se tomu poddat, ale je to vždycky trochu boj,“ dodal herec s tím, že mezi intimní partie obou herců strčila při natáčení sexuálních scén kolegyně polštář.

Před šesti lety Gyllenhaal popsal, že mu chybí intimita, kterou zažíval s Heathem Ledgerem při natáčení filmu Zkrocená hora.

„Opravdu mi to moc chybí. Při natáčení toho filmu jsme všichni sdíleli skutečně hlubokou intimitu, nic podobného jsem nikdy předtím ani potom nezažil. Celý měsíc jsme u řeky v Calgary byli jen my, štáb, uprostřed země nikoho. Nebyly tam žádné hotely, takže jsme žili v karavanech v divočině. Ráno jsme si společně dělali kávu, snídali spolu a někdy také jezdili na koních. Byli jsme tam sami a měli jen jeden druhého, bylo to úžasné,“ řekl herec v interview pro magazín Live.

VIDEO: Milostné scény Gyllenhaala a Anistonové (Hodná holka, 2002):