Erotické scény po koroně. Hollywood je vyškrtne nebo využije triky

Filmoví producenti dostali dvaadvacetistránkový dokument sestavený zdravotníky a úředníky, podle něhož by měli při natáčení postupovat. Píše se v něm, že by „blízké intimní kontakty měly být přepsány, zcela vyškrtnuty nebo řešeny počítačovými triky“.

Herci a herečky musejí projít školením dodržování hygieny a budou se učit mýt si pečlivě ruce po každé scéně. Lidé přítomní v daný den natáčení se budou muset zřejmě nechat testovat. Kdo nebude před kamerou, bude muset mít na obličeji roušku nebo ochranný štít.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom povolil filmovému, televiznímu a hudebnímu průmyslu po třech měsících návrat do normálu. Štáby ale musí dodržovat nová pravidla. Konečné rozhodnutí je na lékařce Barbaře Ferrerové, ředitelce odboru veřejného zdraví okresu Los Angeles.

Jedním z prvních štábů, který se vrátí ke kamerám hned jak to bude možné, bude tým Toma Cruise natáčející Mission: Impossible 7. Ten už několik týdnů připravuje lokace v Oxfordshire na jihovýchodě Anglie.

„Filmování Mission: Impossible 7 má obrovské zpoždění a nevypadá to, že by se něco vrátilo rychle do normálu, ale tohle je šance, jak aspoň nějak začít pracovat a hnout se zase kupředu bezpečně a bez rizik. Je ale problém zajistit štábu třeba i ubytování, protože většina hotelů je zavřená… což znamená, že budou muset i ty největší hvězdy bydlet v karavanech se všemi ostatními zaměstnanci v jednom velkém kempu,“ píše The Sun.