Rozešli jsme se, takový je život, potvrdili konec vztahu Ridi a Hunčárová

„Vzhledem k šířícím se mediálním spekulacím jsme se rozhodli vás informovat, že jsme se skutečně po vzájemné dohodě rozhodli před nedávnem ukončit náš vztah a jít každý svou vlastní cestou. Rozešli jsme se zcela v dobrém a i nadále zůstáváme přáteli a přejeme jeden druhému v jeho budoucím životě jen to nejlepší. Občas to prostě i přes veškerou snahu nevyjde. Takový je život...,“ stojí v příspěvku, který je podepsaný Lucie a Emanuele.

Oba se dohodli, že status na sociálních sítích bude jejich jediným vyjádřením k ukončení vztahu a že již nebudou poskytovat žádná další vysvětlení.

„Jedná se o čistě soukromou záležitost, a proto vás všechny žádáme, abyste respektovali toto naše rozhodnutí. Na jakékoliv otázky na toto téma nebude ani jeden z nás jakkoliv reagovat,“ dodali.

Hunčárová a Ridi se dali dohromady v roce 2016. Z tanečních partnerů se stali partnery i v soukromí. Blondýnka v té době kvůli nové známosti ukončila vztah s tanečníkem a choreografem Janem Onderem.

V dubnu pro týdeník Téma Lucie Hunčárová prozradila, čím to bylo, že se dali dohromady právě ve StarDance podobně jako další páry.

„To má asi hodně důvodů. Intenzita tréninků, trávíte spolu spoustu času, navíc ten půlrok prostě kopete za jeden tým. Je to dřina, pak následují samozřejmě i velmi silné emoce. Postupně se jako by narušuje určitá intimní zóna, ale ne každému přeskočí jiskra. Myslím, že k tomu, aby se tam dal někdo dohromady, musí být podmínky. Musí zafungovat nějaká chemie, jako v našem případě. Prostě to souvisí s vaší životní situací a s tím, co prožíváte. Kdybych byla v životě spokojená, tak by se to nestalo,“ řekla.