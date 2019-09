Berenika Kohoutová se pochlubila těhotenským bříškem

Berenika o svém těhotenství poprvé promluvila začátkem září v show Jana Krause. „Myslela jsme si, že když otěhotním, že to bude taková stopka, ale vůbec se nic nestoplo. Ale v devátém měsíci už Šíleně smutnou princeznu hrát nebudu, to by bylo divný. Nebo by se to muselo přejmenovat Šíleně těhotná princezna nebo Těhotná dívka na koštěti,“ prozradila herečka a zpěvačka, která účinkuje v několika muzikálech Studia DVA.

Prvního potomka Berenika čeká s reklamním textařem Kryštofem Kubínem, s nímž tvoří pár od loňského rozvodu s filmovým producentem Pavlem Čechákem.

„Myslím, že po světě chodí vždy dva lidi, kteří k sobě patří, a občas se najdou. A to se přihodilo nám. Našli jsme se. Jsme nejenom partneři, ale také velcí kamarádi, přátelé, jsme na sebe duševně napojeni,“ uvedla s tím, že na novém partnerovi si váží úplně všeho. Vadí jí jen to, že nemá diář a neumí ho používat.