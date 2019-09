Na večírcích ráda lezu po nesmělých chlapech, žertuje Berenika Kohoutová

„Já prostě na večírku potřebuju být v určitém okamžiku hlavou dolů,“ vysvětlila Berenika Kohoutová s tím, že má ráda, když je na večírcích hudba a ona může tancovat, protože ji nebaví jen sedět a pít. Když ale hudba chybí, potřebuje si rozptýlení udělat sama.

„Třeba lezu po chlapech. A po vás bych taky určitě lezla, protože si vždy vyhlídnu muže, kteří jsou buď nesmělí, nebo mají takovou tu krustu, že bych si zastřízliva řekla, že po nich nevylezu. A divil byste se, ale vždycky po nich vylezu. Teď už ale nechodím ani na večírky, ani nedělám stojky,“ řekla herečka Janu Krausovi.

Jinak prý dělá všechno normálně. S kamarádkami se baví spíše o celulitidě než o Kafkovi. Přiznala také, že jí vadí, jak je dnešní svět plný rozporů, kdy na jedné straně do člověka média hučí, aby byl sám sebou a sebevědomý, a na druhé straně mu podsouvají nějaký zavedený ideál krásy.

Berenika Kohoutová se kromě hraní a zpívání věnuje i sociálním sítím, kde zveřejňuje i odvážnější fotky. Podle ní to obecně dělají více ženy než muži.

„Když se takhle vyfotí kluk, je to divný. Myslím si, že muži se obecně takto nefotí, protože jejich mužské ego jim to nedovolí. Ale takoví ti chlapi, co se mají rádi, to klidně udělají. Jenže v tu chvíli já si řeknu: Ten o sobě ví, že je hezký, a toho já nechci!“ prohlásila.