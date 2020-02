Kurnikovová a Iglesias jsou trojnásobnými rodiči. Těhotenství opět tajili

„Bratr má tři děti a je moc šťastný,“ řekl. Pohlaví dítěte ani jeho jméno však neprozradil. „To je tajemství,“ odpověděl na otázku moderátora. Kurnikovová a Iglesias se k narození dítěte zatím nevyjádřili.



Slavný pár si své soukromí přísně střeží, a tak se jim v roce 2017 podařilo utajit i těhotenství Anny a narození dvojčat. Loni v lednu se pak zpěvák a bývalá tenistka na sociálních sítích poprvé pochlubili fotkami dcery Lucy a syna Nicholase. Dvojčata přišla na svět v prosinci 2017.

Iglesias a Kurnikovová tvoří pár už šestnáct let, potkali se při natáčení videoklipu k písni Escape. Několikrát se rozešli, ale nakonec zůstali spolu.

Blondýnka Anna Kurnikovová nikdy nevyhrála turnaj ve dvouhře na profesionálním okruhu. Nikdy nebyla číslo jedna ve světovém žebříčku a tenisovou kariéru ukončila už v roce 2003. Přesto patří mezi nejznámější ruské tenistky. Showbyznys a svět módy ji přitahovaly jako magnet a pro tisícovky mužů z celého světa se přitažlivá tenistka s dětskou tváří a dokonalými tvary stala absolutním sexsymbolem.

Enrique Iglesias bývá označován za krále latino popu. Je synem populárního zpěváka a lamače ženských srdcí Julia Iglesiase. Po rozvodu rodičů vyrůstal ve Španělsku, když jeho dědečka unesli povstalci z teroristické skupiny ETA, poslala ho matka za otcem do USA. Enrique později jistý čas žil s matkou v Jugoslávii. Mezi jeho největší hity patří Bailando, Do You Know?, Escape nebo Hero. V roce 2003 si nechal kvůli riziku vzniku rakoviny odstranit z obličeje charakteristickou pihu.



VIDEO: Enrique Igleasias a Anna Kurnikovová: