Nejhorší na rozhovory je Okamura, chtěl mě školit, říká Zuzana Bubílková

Sebrat ozdobu

„Nejhorší na rozhovory je Okamura. To je tsunami slov. On asi nedýchá. Když jsem se nemohla asi pět minut dostat ke slovu, skočila jsem mu do řeči,“ popsala Zuzana Bubílková v talkshow Honzy Dědka.

„Když jsme skončili, řekl mi, že nejsem špatná, ale potřebovala bych školení. A že je ochotný mi ho dát. Pak se na mě podíval a řekl, že je singl. To jsem byla paf, nevěděla jsem, jestli je to pozvánka k tomu ho adoptovat. Asi si mě spletl s Gregorovou,“ vtipkovala moderátorka.

Během rozhovoru zavzpomínala i na svého televizního parťáka Miloslava Šimka, se kterým moderovala pořad Politické harašení aneb S politiky stále netančíme, který televize Nova vysílala v letech 2000 až 2006.

„Spolupráce s ním byla zajímavá. Měla jsem úplně jiné vidění než on. Napsala jsem základ scénáře, on to připomínkoval a já to zapisovala,“ řekla Bubílková.



„On neuměl s počítačem, Šimek se zasekl u tužky. Neuměl psát ani na psacím stroji. Nesnášel počítač, když něco nemohl vymyslet, obviňoval z toho počítač. Musela jsem počítač zakrývat plenou, aby ho neviděl, tvrdil, že ho ruší,“ vzpomíná moderátorka a publicistka.

Diváky pobavila také popisováním toho, jak se kdysi připravovala na rozhovor se známým českým pornohercem Robertem Rosenbergem. „Zavirovala jsem si tehdy počítač, když jsem ho rešeršovala,“ dodala pobaveně Bubílková.