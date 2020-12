Do bramborového salátu si přidejte sojovou omáčku, radí Tomio Okamura

Japonský kuchař by podle něj rýži umačkal jen tak, aby mezi rýžovými kousky zůstaly skulinky vzduchu. „Kousek rýže by neměl být větší než kousek ryby, ale naopak, aby vynikla chuť ryby, přičemž rýže je jenom doplněk. Tady kuchaři chtějí ušetřit na rybě,“ uvedl Okamura.

Dalším českým zlozvykem je podle něj používání sojové omáčky, do níž si lidé navíc často vmíchávají pastu wasabi. „Sojovka je jen dochucovadlo, ale lidé v ní sousto namáčí jako v polévce. Je to škoda. Vy si musíte sushi otočit vzhůru nohama, a jen si do omáčky ťuknout tu rybu nebo rolku. Wasabi si nemáte rozmíchávat v sojovce. Správně si ho máte trošku dát nahoru na sushi a pak jen lehce ťuknete do sojovky a jíte,“ řekl Tomio Okamura, který vlastní s bývalou ženou v Praze obchod s japonskými potravinami.

Zázvor se podle něj nikdy nejí zároveň se sushi, ale až když máte prázdnou pusu a chcete jíst jiný kousek sushi. „Aby vám zázvor neutralizoval chuť před novým kouskem,“ vysvětlil a dodal, že neexistuje sushi s nakládaným zázvorem. „To se v Japonsku vůbec nedělá.“

9. března 2011

Štědrý večer oslaví Tomio Okamura tradičně v rodině své bývalé ženy. „S jejím mužem, jejich dvěma dětmi, mým synem, psem a kočkou... a ještě mají ježka... a většinou tam bývá i můj bratr,“ uvedl politik a dodal, že tradiční bramborový salát si vylepší sojovou omáčkou. „To je moc dobrá kombinace, vřele doporučuji.“

Silvestr Japonci neslaví poslední den v roce. Jdou naopak dřív spát, vstávají brzy na východ slunce a scházejí se prvního ledna v poledne na oběd.

„A nejedí zdaleka jen rýži, jak se traduje. Tu jen tak z padesáti procent, ale milují různé druhy nudlí. Například nudle soba, které namáčí do vývaru z mořských ryb a řas. Mimochodem, tyto nudle jsou teď aktuální, jí se totiž na Nový rok, protože jsou dlouhé a symbolizují pevné a dlouhotrvající přátelské vztahy do Nového roku,“ uvedl Tomio Okamura, přes jehož cestovní agenturu přijede do České republiky více než padesát procent japonských turistů.

„Takový pohled od Novotného lávky v Praze přes Karlův most na Pražský hrad je ten nejkrásnější městský pohled na světě,“ řekl v rádiu Impuls.