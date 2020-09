Herečka Veronika Arichteva je maminkou. Syna rodila patnáct hodin

„Luka Christo Arichtev. 29. 9. 2020, 4 100 gramů a 51 cenťásků. Dvě nohy, dvě ruce, pinďour a boží nos! Bisere Arichteve, děkuju Ti za něj! I za těch 15 hodin mačkání rukou,“ napsala novopečená maminka na Instagramu k fotce z porodnice.

Herečka, známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, První republika, Policie Modrava či Slunečná, se s režisérem Biserem Arichetevem poznala během natáčení seriálu Vyprávěj. Vzali se v roce 2013. Arichteva v roce 2018 tančila ve StarDance a spolu s Nikol Štíbrovou a Martinou Pártlovou tvoří komické trio 3v1. Natáčejí vtipná videa a také moderují.

Veronika Arichteva oznámila, že čeká přírůstek do rodiny letos na jaře během koronavirové pandemie. Kvůli těhotenství skončila v seriálu Slunečná, kde ji nahradila Eva Josefíková.

Herečka, která je na sociálních sítích hodně aktivní, připustila, že se tam objeví i její dítě. Podobně to má její kamarádka Nikol Štíbrová.

„Čím dál víc se kloním k tomu, že ano. Můj muž o to zrovna nestojí, ale na druhou stranu chápe, že kdybych to neudělala, byla bych povrchní. Lidi, kteří mě sledují, pouštím do svého soukromí, ukazuju jim třeba novou koupelnu, zahradu, zprostředkovávám zážitky z cest či návštěv restaurací, a teď si najednou budu hrát na to, že jsem neporodila? Anebo ukážu jen dětskou ručičku či hlavičku zezadu? To mi přijde nefér. U jiných profilů to neodsuzuju, ale k tomu mému mi to nesedí. Takže dříve nebo později se moje dítě na Instagramu objeví. Jen najít tu správnou míru, aby se z toho nestal dětský koutek,“ dodala.