Matky dnes záměrně urychlují vývoj dětí, není to správné, míní Upír Krejčí

Václav Upír Krejčí je od loňského února v důchodu. Není však ten typ člověka, který by seděl doma a nic nedělal. „Patřím mezi ty blbce, kteří si udělali děti, a tak musím navždy makat. Oficiálně mám dvě děti, dcery Kláru a Kristianu. Je jim třináct a dvacet let,“ říká.



S manželkou Zuzanou žije český bavič, herec, zpěvák, scenárista, režisér a spisovatel již šestadvacet let. „Žena je šťastná, že jsem v důchodu. Říká, že od toho února máme z mé strany konečně pravidelný příjem,“ směje se Upír Krejčí.

To, že mu už dávno není dvacet let, si nepřipouští. Jeho herečtí kolegové to prý však měli jinak. „Jezdil jsem kdysi s Jiřím Sovákem (†79) a ten vždycky říkal ‚Hele, voni říkaj, že stáří je podzim života. Hovno, to je jaro smrti,‘“ vzpomíná bavič.

Václav Upír Krejčí se momentálně věnuje také tvorbě na platformě YouTube, kde má vlastní kanál s videi. „Mám už i vlastní střižnu. Je to bezvadná práce, akorát jsem na všechno sám. V mém věku jsem se dokonce sám naučil kameru, střih, klíčování i začišťování videí. Jsem na sebe pyšný,“ pochvaluje si.



„Natočil jsem kdysi devadesát půlhodinových pořadů pro děti. Koupila to TV JOJ, za což jsem docela rád. Možná jsem to ale vůbec neměl prodávat a měl to dát na YouTube. Pořady pro děti dělám už vlastně čtyřicet let,“ popisuje herec. V tvorbě pro děti je podle Upíra Krejčího stále velká díra na trhu. „Dětských pořadů pro vyloženě malé diváky je nedostatek, je tam stále velký prostor.“

Mnoho lidí si podle herce myslí, že děti jsou dnes úplně jiné než kdysi. „Není to pravda. Stačí si přečíst Freuda. Dítě kopne do míče a upadne až tehdy, když jsou mu tři roky. A neurychlíš to. Horší je, že právě maminky ten vývoj dnešních dětí záměrně urychlují, aby byly starší, než jsou. To nejde a není to dobré. Když se dítě narodí, je to nepopsaná kniha, do které se mají zapisovat zlatým písmem hlavně ty důležité a podstatné věci,“ myslí si bavič.

V Limuzíně s Mírou Hejdou zavzpomínal Upír Krejčí také na hudební projekt Dýza Boys, který měl spolu s Ivo Pešákem. „Když jezdím občas na nějaké diskotéky, lidi tím i dnes ‚vodvařím‘. Slova jsme si s Ivem psali sami, aby text byl co nejjednodušší a lidi si ho mohli zpívat. Ivo vždycky říkal ‚Upíre, to je bezvadný. V tolika letech chodit na diskotéky a čumět na ty mladý baby, to je nádhera,‘“ dodává.

VIDEO: Dýza boys (Ivo Pešák a Václav Upír Krejčí) - Nekecá: