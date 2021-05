Problém s věkem zatím nemám. Navíc jsem teď čerstvá babička, říká Brodská

„Problém s věkem zatím nemám, a jelikož jsem teď čerstvá babička, tak vyžaduju naopak, aby se mi tak i říkalo. Jsem na to pyšná!“ říká Tereza Brodská a dodala, že věk pocítila jedině u lékaře.

„Jediný okamžik, kdy jsem si uvědomila, že se můj věk blíží k šedesátce, byl, když jsem nedávno přišla k paní doktorce a její první otázka zněla: Paní Brodská, jak se smiřujete se svým věkem?,“ prozradila s tím, že jí to trochu vzalo dech, nakonec ale mávla rukou. „Vdaná už jsem, tak co? A je to pořád dobrý, je to cajk!“



Nedávno přitom oslavila teprve 53. narozeniny a její kolegové ze seriálu Slunečná si pro ni přichystali překvapení. Překvapení bylo o to větší, že se ten den netočilo. Parta herců se vydala do Plzně na speciální akci, kdy malovala na stěny dětského domova.

Gratulantů byl celý zástup, což vykouzlilo herečce hodně široký úsměv na tváři a zároveň i menší šok. Kromě narozeninového dortu dostala spoustu dárků od kolegů.

„Jsem náramková a mám jich strašně moc. Pacinky, psa Konráda a taky jsem dostala i jeden od našeho úžasného Pepy, který se o nás mediálně stará s logem Slunečné,“ prozradila Brodská.