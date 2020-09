Cestou Harryho a Meghan opravdu netoužím jít, říká švédská princezna

Ve Švédsku na trůn v budoucnu usedne korunní princezna Victoria, jejíž bratr princ Carl Philip je manželem bývalé modelky Sofie Hellqvistové. V Británii zase jednou bude kralovat princ William, jehož mladší bratr Harry si vzal za ženu bývalou americkou herečku Meghan Markle.

Zatímco Harry a Meghan se letos rozhodli vzdát rolí předních členů britské královské rodiny a žít „normálně“, ve švédské královské rodině to nehrozí. Přestože král Carl XVI. Gustaf loni odebral tituly svým pěti vnoučatům, včetně dětí prince Carla Philipa a princezny Sofie.

Švédská princezna by mohla žít také jako civilistka, ale ona se rozhodla sloužit národu a plnit oficiální funkce. Na úkor vlastních práv a svobod, které před svatbou s princem měla.

O svém životě a velkých změnách, které zažila po sňatku s Carlem Philipem, promluvila v dokumentu švédské televize TV4. Na otázku, zda někdy uvažovala, že by se zachovala jako britská vévodkyně ze Sussexu Meghan, odpověděla: „Ne. To opravdu ne. Myslím, že jsem našla úžasnou rovnováhu a opravdu to vnímám jako pozitivní věc, že to zvládám během těchto náročných let. Vnímám také jako obrovskou výhodu to, že máme s manželem možnost pobývat tak trochu v obou světech.“



Princezna ale prohlásila, že trochu chápe Meghan v její ztrátě identity, kterou člověk prožívá poté, co se stane členem královské rodiny. „Od doby, kdy jsem se stala princeznou, jsem si prošla mnoha krizemi identity,“ přiznala.

Švédská princezna Madeleine, její manžel Chris O’Neill, korunní princezna Victoria, král Carl XVI. Gustaf, královna Silvia, princ Daniel, princezna Sofia a princ Carl Philip (Stockholm, 10. prosince 2015)

Sofia Hellqvistová a princ Carl Philip spolu randili od roku 2010, v roce 2015 se vzali. Mají spolu dvouletého prince Alexandera a ročního prince Gabriela.

Princ je mladším bratrem princezny Victorie, která jako prvorozená má právo následnictví koruny a trůnu po otci. Švédsko přijalo zákon umožňující následnictví ženy na trůnu v roce 1980.

Švédský král s královnou mají ještě nejmladší princeznu Madelaine. Její manžel Christopher O’Neill se rozhodl nepřijmout šlechtický titul a nestal se členem švédské královské rodiny po sňatku s Madelaine. Žije po jejím boku jako civilista a neúčastní se oficiálních aktivit.