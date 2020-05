SuperStar vyhrála Slovenka Barbora Piešová. Porotkyně Bagárová chyběla

Přímý přenos SuperStar mohli sledovat pouze diváci u televizních obrazovek. Kvůli koronaviru nemohli být finále soutěže účastni ostatní diváci v sále. Soutěžící i porota prošli testem na covid-19.

Samozřejmostí a povinností byly pro štáb roušky, rukavice, štíty a další zdravotnické pomůcky. Soutěžící, porota a kapela byli během živého vysílání bez roušek.

V porotě chyběla zpěvačka Monika Bagárová, která se dnes s dcerkou vrátila z porodnice. Se soutěžícími a porotci byla ve spojení alespoň díky videohovoru a vysílala přímo ze svého vlastního obýváku.

Vítězka SuperStar 2020 Barbora Piešová zazpívala během finálového večera písně I’m So Excited od The Pointer Sisters, Milovanie v daždi od Richarda Müllera a Next to Me od Imagine Dragons. Právě poslední zmíněnou písní rozplakala porotu a to včetně Leoše Mareše i drsného Pavola Habery.

„Děkuji všem, kteří se o mě v soutěži starali a udělali ze mě ženu. A děkuji za výhru, za kterou si okamžitě koupím nové tlumiče,“ pobavila porotce po vítězství Barbora, která získala dva miliony korun.