Ve StarDance končí Tereza Černochová. Hlasujte pro taneční výkon večera

V sobotu večer soutěžily čtyři zbylé hvězdné páry s dvěma tanci. Nejprve přišly na řadu ty, které v soutěži ještě neměly šanci předvést v předchozích kolech, a to valčík, jive a paso doble. Kromě těchto tanců si páry připravily i jeden současný, výrazový tanec, při kterém je doprovodili i další tanečníci.

První tanec předvedl krasobruslař Tomáš Verner, kterého doprovodila tanečnice Kristýna Coufalová. Jejich podání valčíku ohodnotila porota relativně kladně. „Velmi dobrá kvalita pohybu a výběr figur. Víceméně to fungovalo. Trochu mi chyběla umělecká hodnota, ráda bych z toho cítila víc emocí,“ zhodnotila výkon Tatiana Drexler. „Měl jste velmi slušné nášlapy, byl to opět ohňostroj tance, jen dnes možná nestřílel tak vysoko,“ dodal Jan Tománek.

Jako druzí se ukázali herec Jan Cina a tanečnice Adriana Mašková. „Jive má být tlačený od parketu s důrazem na druhou dobu. A to tam nebylo,“ ohodnotil tanec Zdeněk Chlopčík. „Vaše čísla se mi hodnotí špatně. Je to vždycky ohromná show, ale kdybyste víc zatančil, postavil bych se a zatleskal bych vám. Vše bylo skvělé, ale jivu bylo málo,“ doplnil Tománek.

Paso doble předvedla farářka Martina Viktorie Kopecká a tanečník Marek Dědík. „Byla tam dnes vidět extrémně velká snaha. Nemohu si ale odpustit říci, že na mě to bylo dost jednotvárné. Paso je, co se týká emocí a pocitů, daleko pestřejší. Musí tam být od ženy vidět láska, obrovské sebevědomí, naštvanost. U vás jsem však viděl hlavně obrovské napětí,“ řekl porotce Zdeněk Chlopčík.

Druhý valčík večera předvedli zpěvačka Tereza Černochová a tanečník Dominik Vodička. „Bylo to dobré. K dokonalosti mi tam chybělo jen trochu víc rovnováhy. Líbilo se mi to pevné držení,“ nešetřil chválou Richard Genzer. Nadšeni z výkonu byli i ostatní porotci. „Naprosto přirozeně se krásně měkce pohybujete. Máte postavení na úrovni soutěžní tanečnice,“ dodal Tománek.

Druhé kolo sobotního soutěžního večera patřilo výrazovým tancům za doprovodu souboru současného tance 420PEOPLE. Jako první vystoupili Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.

„Choreografie je nástroj k tomu, aby člověk ukázal, zda tančit umí, nebo ne. Vězte, že tak jako vy já bych to nikdy nezatančil,“ chválil Jan Tománek. Richard Genzer poděkoval páru za to, že si kvůli jejich dnešnímu výkonu vzpomněl, proč šel kdysi na taneční konzervatoř. Od všech porotců dostali Verner a Coufalová za svůj tanec plný počet bodů.

Další současný tanec předvedli Jan Cina a Adriana Mašková. „Bylo to opravdu výborné. A ta vaše sóla! Jsem dojatá,“ uvedla Drexler. „Bylo to skvělé, procítěné, nádherné. Chtěl bych vyzdvihnout i choreografii Vaška Kuneše, byl v tom hodně vidět jeho rukopis a vy jste přesně pochopili, co po vás chtěl, abyste tančili,“ chválil Chlopčík. Také tento pár získal od poroty nejvyšší možný počet bodů.

Porotu potěšili i Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík. „Bylo to opravdu krásné a vyzdvihlo to vaši osobnost úžasným způsobem. Viděla jsem dnes konečně, jaká je ve vás síla a jak to z vás září. Bylo to neuvěřitelně dobré,“ zahájila chválu farářky Tatiana Drexler. „Myslím, že to byl váš nejlepší výkon,“ zaznělo od Genzera.

Osmý taneční večer zakončili Tereza Černochová a Dominik Vodička. Podle porotců byl jejich výkon v porovnání s ostatními páry trochu slabší. „Terezo, doteď vám vše velmi dobře šlo. Ale po těch třech dvojicích, co tu teď byly se stejným úkolem před vámi, to dnes od vás nebylo až tak ono,“ řekla Tatiana Drexler. S hodnocením souhlasil i Tománek a Chlopčík.

Diváci v sobotu svým SMS hlasováním rozhodli o tom, že do dalšího kola soutěže StarDance 2021 nepostupuje taneční pár Tereza Černochová a Dominik Vodička.

