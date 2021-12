Překvapení ve StarDance: Do finále postupují Cina, Verner i Kopecká

Semifinálový večer byl výjimečný i tím, že padlo několik desítek od porotců, kteří se tentokrát ujali také role mentorů, a ovlivnili tak podobu choreografií všech tří soutěžních párů.

V první kole jako první propluli parketem Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík s elegantním slowfoxem na píseň En Chantant. „Rostete každým kolem, kdyby jich bylo ještě osm, tak to vyhrajete,“ řekl porotce Richard Genzer. „Bylo extrémně vidět, že s vámi trénoval Honza, průběh pohybu excelentní, a až na dva momenty, které snížily mé hodnocení, to bylo krásné,“ doplnil Zdeněk Chlopčík.

Tomáš Verner a Kristýna Coufalová navázali s energickým paso doble na skladbu Espana Cani a vysloužili si od poroty tři desítky. „Viděla jsem emoce, bylo tam vše, co tam má být,“ uvedla Tatiana Drexler. „Je vidět, že jste sportovec, v každém díle umíte něco přidat, něco ze sebe vydlabat,“ pokračoval Jan Tománek a Zdeněk Chlopčík, který se na semifinálové choreografii Tomáše osobně podílel, jen stručně dodal: „Můžu jen souhlasit a poděkovat porotě; to, co jsme trénovali, tam bylo vidět.“

Procítěnou rumbu zatančili na píseň I Just Can’t Stop Loving You Jan Cina s Adrianou Maškovou a získali nejlepší možné hodnocení, a to celkem čtyři desítky. „Pochopil jste hudbu, charakter, krásně a přirozeně jste to zvládl, vy jste prostě tančil rumbu,“ chválil porotce Tománek. „Rumba byla nádherná, obrovský potenciál emocí i technická stránka byla hodně vysoko a myslím si, že to vše díky Tatianě,“ vysekl poklonu Honzovi i jeho mentorce Zdeněk Chlopčík.

Ve druhém kole předvedla soutěžní dvojice Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík odvážnou sambu na melodii How Gee. „Tancovali jste velmi dobře, Marek vybral výbornou hudbu vzhledem k vašim možnostem, překvapivě dobrý výkon na to, jak je samba těžká,“ neodpustila si drobnou kritiku Tatiana Drexler. „Když jsem se dozvěděl, že budete tančit sambu a slowfox, bylo mi vás líto, ale překonala jste sama sebe, ještě v říjnu jste si určitě nemyslela, že budete mít na sobě tyto šaty a tančit tak odvážný tanec, za tento pokrok a práci bych pochválil hlavně Marka Dědíka,“ doplnil Tománek.

Tomáš Verner s Kristýnou Coufalovou zatančili waltz na skladbu Amar Pelos Dois a zaslouženě si odnesli čtyři desítky. „Srdce profesionála zaplesá, divák má rád show, ale vy tomu dáváte nadstavbu, za mě nejlepší tanec letošního StarDance,“ chválil Tománek. „Vyzdvihl bych i skvělou rovnováhu, to se vám obrovsky povedlo, ještě teď mám husí kůži z prožitku, který jste předvedli,“ dodal spokojený Chlopčík.

Semifinále zakončil Jan Cina s Adrianou Maškovou. Na jejich energickém quickstepu na píseň That Man! porota ocenila především choreografii i umělecký dojem, ačkoliv jim tentokrát neunikl závěrečný drobný přešlap. „I přesto byla umělecká hodnota neuvěřitelně vysoká, choreografie výborně vymyšlená,“ řekla Tatiana Drexler. „Škoda té poslední třetiny tance, ale i tak váš nejlepší standard,“ uzavřel Jan Tománek.

Příští týden budou ve velkém finále soutěže StarDance 2021 opět tančit Martina Viktorie Kopecká s Markem Dědíkem, Jan Cina s Adrianou Maškovou a Tomáš Verner s Kristýnou Coufalovou.