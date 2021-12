Semifinále StarDance: Porotci se zapojili do tréninků a sami i zatančí

„Honza Tománek byl úžasný. Mně pomůže jakýkoliv profík, který mi ukáže svůj pohled na věc. Hrozně jsem to ocenila a škoda, že s námi netrénuje častěji někdo další. I Markovi by se ulevilo, protože by mi mohl lépe ukázat chyby, které dělám,“ popsala farářka Martina Viktorie Kopecká vzácnou návštěvu.

Za krasobruslařem Tomášem Vernerem dorazil Zdeněk Chlopčík až Ostravy. „Měli jsme se potkat v osm hodin. Mysleli jsme, že bude mít zpoždění, ale on už tam byl v 7:50. Naše lekce se protáhla. Já byl vyděšený a zlomený. Já i Kristýna jsme nadšení, že Zdeněk to vzal tak profesionálně a přísně, jak i porotcuje. Pomohlo nám to, ale vyčerpalo mě to,“ prozradil Tomáš a dodal, že se do StarDance těšil právě proto, že zde na rozdíl od krasobruslení můžou soutěžící reagovat na svá hodnocení. „Kristýnka tak se mnou měla hrozně práce, abych se nevyjadřoval k porotě podle svých instinktů. Ale hrozně mě to láká…“

A co prozradil herec Jan Cina o své mentorce Tatianě Drexler? „Byla skvělá, hrozně mi pomohla. Přál bych si to umět aplikovat, protože mám pocit, že po jednom tréninku nejde všechny rady hned vstřebat. Ale chtěl bych s ní trénovat celý život!“