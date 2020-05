Mé druhé těhotenství je jako přes kopírák, říká Sandra Pospíšilová

Sandro, nelze si nevšimnout, že jste v požehnaném stavu. V kolikátém jste už měsíci?

Jsem aktuálně v pátém měsíci těhotenství. Zhruba někde na začátku.

Pociťujete ve svém stavu větší nervozitu? Přece jen jste nastávající maminkou a k tomu startujete nový televizní projekt.

Přiznám se, že mě to vůbec nijak neomezuje, za což jsem ráda. Je to vlastně téměř jako přes kopírák, jako mé první těhotenství. Tehdy jsem vlastně ještě tři týdny před porodem moderovala, to už jsem chodila do schodů velmi opatrně, abych náhodou neporodila a neohrozila tak vysílání. Ale zaplaťpánbůh se cítím velice dobře. Můžete mě nyní vídat v pořadu, který se vysílá ráno od šesti hodin. Ani to vstávání vzhledem k tomu mému současnému jinému stavu není problém.

V kolik hodin musíte denně vstávat?

Na place máme být připraveni v šest hodin ráno. To pro mě znamená vstávat někdy lehce před čtvrtou hodinou. Naštěstí je pro mě výhoda v tom, že už jsem maminka, takže jsem si už jednou zažila ten kolotoč kolem dítěte. K dítěti zkrátka vstávat musím. A když se na něco těšíte a vstávat vlastně chcete a dítě vás potřebuje, tak to není až takový problém.

Nepřistupujete k tomu teď s takovou částečnou vidinou úlevy, že budete na televizní obrazovce jen čtyři měsíce a pak si pořádně odpočinete po porodu?

Myslím si, že si nikdo ani neumíme představit, jaké to bude do budoucna. Do nedávna jsem fungovala v Odpoledních zprávách na Primě, takže jsem měla úplně jiný vysílací čas i jinou délku vysílání. I když jsme trénovali asi dva měsíce, a to opravdu velmi intenzivně, tak si ještě ten reálný provoz po několika týdnech provozu nedovedu úplně představit. Na druhou stranu ale máme tak skvělý tým, že věřím, že to zvládnu. A pak po porodu samozřejmě ano, nějaká pauza tam určitě bude. Jen nevím, jestli to bude úplně odpočinek v tom pravém slova smyslu. Uvidíme, jak rychlé to bude s návratem na obrazovku.

Nový televizní kanál nese jméno zahraniční zpravodajské jedničky. Probíhalo u vás na to konto nějaké speciální školení?

Školili nás odborníci ze CNN. Byla tu přímo moderátorka, která nám ze své pozice jakožto kolegům dávala rady, jak se ve vysílání chovat, jak správně zpovídat hosta a podobně. Byli tu i zástupci dalších profesí, kteří k nám jezdili. Od každého jsem se snažila něco načerpat. Je to neuvěřitelná výzva pro nás pro všechny. Jsem ráda, že se to spustilo již teď a stihla jsem moderovat ještě před porodem.

Když si vzpomenete na své úplné moderátorské začátky, tušila jste, že vaše kariéra půjde tak strmě nahoru?

Nikdy jsem si popravdě nepředstavovala, že budu pracovat v televizi. Pro mě je to úplně neuvěřitelné. Když se podívám zpátky, už jsem v televizi přes deset let. Když člověk rekapituluje, kolik toho už v práci zažil, je toho opravdu hodně. Já osobně už mám za sebou vysílání burzovního zpravodajství, ekonomiku, nějakou dobu jsem působila v hlavních zprávách, nedávno pak v těch odpoledních... Je to kus života. A tohle je jen takový další krůček v něm.

Chytáte se někdy za hlavu, když vidíte své starší fotografie a videa?

Myslím si, že to tak máme asi všichni. Samozřejmě existuje spoustu fotek, které jsou na internetu a bohužel se už nedají smazat a připadá mi na nich, že zrovna ten den to nebylo úplně ono. Říkám si, že teď už je to snad zaplaťpánbůh trochu lepší.

Patříte mezi ty, co si občas řeknou „proboha, co jsem si to na sebe tenkrát vzala?“

To asi ne. Přiznám se, že zas tak do detailů to neřeším. Každý dělá a nosí to, co v tu chvíli považuje za nejlepší v rámci možností. A až takový detailista asi nejsem.