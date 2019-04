Postelové scény s muži jsou stejné jako se ženami, říká možný příští Bond

Rodák ze Skotska má za sebou několik natáčení erotických scén se ženami i muži. Přiznal, že nevidí moc velký rozdíl v tom, jestli má za milence kolegu nebo kolegyni. „V jednom z těchto případů máte potom tvář poškrábanou od vousů, ne? To je asi jediný rozdíl. Jinak tam žádný není. Prostě vyprávíte příběh,“ prohlásil herec v rozhovoru pro magazín Elle.

Madden v biografickém filmu o Eltonu Johnovi, jehož hraje Taron Egerton, ztvárňuje zpěvákova manažera a milence Johna Reida. Kvůli roli se sešel se spoustou přátel zpěváka i samotného manažera. Rady dostal také od návrhářky Donatelly Versace.

Přestože se o Maddenovi mluví jako o možném Jamesu Bondovi, on sám tyto zprávy bere s rezervou. „Je to jen takový humbuk. V televizi se objeví nějaký nový britský seriál s jiným mladým hercem, a ten bude další dva měsíce příštím Jamesem Bondem,“ míní.

Richard Madden se před časem rozešel s kolegyní Ellie Bamberovou. Prozradil, že zrovna opouští Británii a letí relaxovat do Los Angeles. „Pokud mám teď dva měsíce studovat scénáře, budu to raději dělat u bazénu než v hospodě na východě Londýna,“ dodal herec, který si pochvaluje, že bude blíž také kolegyni a kamarádce ze seriálu Hra o trůny Sophii Turnerové. „Je to hezké, protože jsme si byli blízcí, už když jsme byli děti. Pak jsme si šli každý svou cestou a znovu se setkali jako dospělí.“