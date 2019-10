Miloš Zeman se nebojí, je to silná osobnost, říká Rey Koranteng

„Jsem takovým chodícím billboardem Televizních novin. Osobně cítím velkou zodpovědnost za správnost uvedených informací, které předávám divákům. Spousta věcí se dnes přebírá ze sociálních sítí. Ty jsou však v tomto ohledu úplná anarchie. Rozdíl mezi pravdou, nepravdou, lží a omylem tam v podstatě neexistuje,“ říká Rey Koranteng v rozhovoru pro pořad Limuzína s Mírou Hejdou.



Moderátor zavzpomínal i na své začátky v televizi. Pět let tehdy připravoval pro ranní vysílání předpověď počasí. „Musím říct, že je to strašná řehole. Obdivuji každého, kdo je schopen a ochoten takto extrémně brzy vstávat. Tenkrát se vysílalo už od pěti hodin ráno. To znamenalo nejpozději ve čtyři hodiny být v práci a denně ve tři ráno vstávat,“ pokračuje.

Korantenga by prý v mládí nikdy nenapadlo, že bude jednou pracovat v televizi a moderovat politické debaty. „Miloš Zeman se nebál do mě při debatě opřít. On se nebojí, je to takový člověk. Ať už ho někdo respektuje, nebo někomu naopak leží v žaludku, jasné je, že je to silná osobnost. Je to však jeho role. Já s tím problém nemám. Navíc nejsem člověk, který by byl nějak extrémně vztahovačný. Je to prezentace toho druhého člověka. A on se v tom rozhovoru prezentoval takto,“ vzpomíná moderátor na rozhovor se Zemanem, který dělal v rámci prezidentských voleb.

Zajímavější jsou podle Korantenga vždy spíše reakce okolí. „Někdo říká, že jsem byl na něj moc měkký a někdo naopak, že jsem měl přitvrdit. Každý to cítí jinak. Je důležité zůstat nezaujatý a nestranný a nezastupovat jen jednu skupinu lidí,“ míní.



S manželkou Monikou má moderátor tři dcery, Vanessu, Sofii a Leontýnu, které se narodily vždy s odstupem deseti let. „Teď máme doma čtyřletého prcka. Nalajnovali jsme si to doma tak, že nám to docela funguje. Náš život se momentálně řídí podle školy, školky a rozpisu Televizních novin. Já hodím ráno dceru do školky a tak čtyřikrát týdně ji vidím vzhůru ještě večer, kdy jí čtu pohádku poté, co se vrátím z práce. Vydrží na mě čekat a má vždy tendenci mi vyprávět vše, co se ten den stalo,“ popisuje Koranteng.

Čtvrté dítě prý již s manželkou neplánují, a proto se moderátor snaží si své otcovství co nejvíce užít. „První dcera Vanessa se narodila v roce 1995. Bylo to tehdy trochu komplikovanější, byli jsme mladí a všechno jsme museli společně budovat. Času bylo málo a já jsem se později přistihl, že si nevybavuji žádné konkrétní příhody z období, když byly dceři dva roky. Řekl jsem si, že to už se nesmí opakovat,“ dodává.