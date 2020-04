Někdy mám pocit, že tahle republika šmejdům fandí, říká seriálový doktor

Pět let strávil Petr Konáš v Západočeském divadle v Chebu, následovalo plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Krátce nato, co se mu narodila dcera, přišla nabídka, která se neodmítá. „Teď jedu do práce tři stanice tramvají,“ usmívá se herec.