Mám strašnou kliku na lidi, chlubí se herečka Pavla Tomicová

Víte proč si vás Petr Kotvald vybral do svého nového videoklipu?

Tak za prvé, protože jsme kamarádi. Že si mě vybral, má svůj smysl, protože mám být paní v růžových brýlích s pozitivní energií. Doufám, že mě takhle Petr vidí. Takže to je moc hezké, ale důležité je, že Petr zpívá v mém představení Koule. Takže je to vlastně taková oplátka, abych já mu zahrála při jeho zpívání.

Kde můžeme představení Koule vidět?

Hraje ho Klicperovo divadlo v Hradci Králové, ale jezdíme i na zájezdy, kdyby se někdo chtěl na nás přijít podívat i odjinud. Je to pořád vyprodané, což mě fascinuje. Hrajeme to už osm let a je o to pořád neustálý zájem.

Jste smutná, že se některé projekty kvůli nedávné situaci s pandemií neuskuteční?

Já nevím o ničem, co by v tomto směru dostalo definitivní stopku, takže ne. Musím říct, že jak jsem měla ten loňský rok docela náročný, jako pracovně, tak jsem po nějakém tom zastavení i volala do vesmíru. Takže jestli mě vyslyšel, tak se všem omlouvám, že jsem je stáhla s sebou! (smích) Možná celej svět.

Jste ráda, že si můžete teď odpočinout?

Už jsem si odpočinula. Teď jsme začali znovu natáčet seriál Slunečná, takže postupně se práce vrací. Divadlo ještě bohužel ne. Je kruté to říct teď, nevím jak to bude finančně samozřejmě potom, ale že mi to udělalo vlastně dobře, no.

Kdybyste měla jmenovat nějakou filmovou nebo divadelní roli, která je vaší srdcovou záležitostí, která to je?

Ježiš, to je jako kdybyste se mě zeptal, které dítě mám radši! To je vždycky tak, že každou roli, kterou jsem zrovna zkoušela, jsem měla hodně ráda, protože vám jde pod kůži. Ale možná bych vybrala Štěpku z Petrolejových lamp, kterou jsem hrála v divadle.

Všichni vás milují jako herečku, ale vy i dabujete, například seriál Orange Is the New Black. Jak se vám pracuje v dabingu?

Nikdy jsem nedabovala a oni si mě do toho vybrali. Pořád jsem je upozorňovala, že jsem fakt začátečník. Ale musím říct, že je to hrozně zajímavá práce. Baví mě to, i když se mnou asi museli mít trpělivost. Člověk je tam sám, takže já úplně neposoudím, jak jde ta práce ostatním. Režisérky, se kterými jsem spolupracovala, byly skvělé.

Jak ráda relaxujete, když zrovna netočíte?

Když byly děti malé, tak s nimi. Bohužel mi vyrostly, trošičku jsem teď taková bezprizorní. I dcera se mě ptala, jestli budu mít nějakého koníčka a já jsem jí říkala: „Víš, koníčkem jste mi byli vy!“ Takže teď těžko někde hledat, že jo. Ale já hrozně ráda odpočívám. Buď to na břehu rybníka, nebo u moře. Miluju vodu, takže to je můj největší relax.

Když se tematicky vrátíme k dnešnímu natáčení s Petrem Kotvaldem, měla jste coby teenager nějaké oblíbené videoklipy?

Za mě ještě nebyly tak moc dostupné. Když jsem byla malá, tak u nás moc nebyly kanály s klipy jako ve světě. Bylo to něco úplně jiného, ani nevím, jestli se tomu tady dalo říkat videoklipy. Takže vlastně neměla.

V seriálu Trapný padesátky jste s kolegyněmi vypadaly, že si užíváte úžasnou dámskou jízdu. Máte něco obdobného v divadle?

Musím říct, že mám strašnou kliku na lidi, takže dost často to zažívám, i když ta dámská jízda byla úžasná. Vlastně to potom říkali i kluci, herci na place, že když si sednou holky v dámské šatně, tak je vyhráno. A tady se to podařilo moc.