Štíbrová po rozchodu se snoubencem: Jsme pořád rodina a máme lepší vztah

Říká, že není odborník na sociální sítě a Instagram, kde ji sleduje 329 tisíc uživatelů, má jen jako zábavu. S fanoušky se sice dělí o soukromí, ale vyloženě osobní, intimní a vážnější témata tam nerozebírá. Tak to měla i v případě rozchodu s Martinem Kynclem, se kterým má ročního syna.

„Náš rozchod prolítnul bulvárem a lidi se mě začali ptát, jestli je to pravda. V jednom instastory jsem to potvrdila a tím to pro mě hasne. S Máťovým tatínkem žijeme odděleně, to se stává. Ale že bych k tomu psala na Instagram dlouhé komentáře? To by mi přišlo divné,“ prohlásila Nikol Štíbrová. Proč jim nevyšel vztah? Se snoubencem prý zjistili, že nejsou šťastní a že už ani nechtějí usilovat o to, aby šťastní byli. Proto se rozhodli raději jít od sebe.

„Těžko se o tom mluví, těžko se to vysvětluje. Ale dlouho jsme o tom přemýšleli. Jestli se nenecháváme jen strhnout dobou, jestli to, co vidíme kolem sebe, jak jsou ostatní vztahy vrtkavé, jestli nás to neovlivňuje,“ přemýšlí bývalá herečka s tím, že nevymysleli nic.

„Ne. A tak máme každý svou domácnost, jsme blízko, o Máťu se staráme společně, jsme pořád rodina. Máme lepší vztah, než když jsem bydleli společně,“ přiznala.

Nikol také úplně nesouhlasí s tím, co se dřív říkalo, a sice že dítě vztah upevní. Že když vztah nefunguje, partneři si pořídí další dítě a ono se to utuží.

„Řekla bych, že partnerství, která nemají pevné základy, nemůžou tak velkou změnu jako narození dítěte přežít. Ale je to moje domněnka. Nechci malovat čerty. Nicméně Matýsek je to nejlepší, co mě i Martina v životě potkalo. O tom žádná,“ dodala Nikol Štíbrová v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.