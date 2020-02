Už dopnu džíny. V těhotenství jsem nabrala 15 kilogramů, říká Moravcová

Nikol, nedávno jste se na sociálních sítích rozhořčila, že se nemůžete pořádně vyspat. Kolik hodin spánku vám tedy dopřeje malá Violet?

Asi krásné čtyři hodinky. Za týden. Ne vážně, každé dvě hodiny se teď budím na kojení. Dá se to vydržet, ale…

Co tomu říká vaše pleť?

To je úplně vedlejší, když se na dceru ráno podívám, tak všechno zapomenu. A to je nejhorší, protože už jsem zase ve fázi, kdy si říkám: „Ty jo, už se blíží noc.“ Ale to je normálka, prostě mám půlroční miminko. Rostou jí zoubky, takže doufám, že mi někdo poradí, jak je vyšmirglovat. Zatím to tedy prořezává a jsme ve fázi slintání. Moc příjemné. Máme naštěstí bryndáčky, je ale slyšet, že jí tam něco vadí. Co vám budu povídat.

Jste teprve čerstvou maminkou, ale povězte. Kolik dětí jste toužila mít třeba v patnácti letech?

S tou čerstvostí úplně nevím… (ukazuje na kruhy pod očima). Já jsem ze dvou dětí, mezi mnou a sestrou je jedenáctiletý rozdíl, což je poměrně hodně. Takže jsem vyrůstala téměř jako jedináček a to bych pro své dítě nechtěla. Možná budeme mít dvě nebo tři děti. Jestli budou všechny takhle v pohodě. Asi dvě, jestli to stihneme. Já už taky nejsem nejmladší, je mi dvaatřicet. V porodnici mi říkali: „No! Maminko...“ Ale tak v Praze to třeba je jiné, nevím. Určitě ale chceme ještě jedno stihnout.

Takže si těhotenství směle zopakujete ráda.

To tedy zrovna ne. Má kamarádka Kristýna je zrovna těhotná a tvrdí se, že jsem jí prý nakazila, tak může být. Ale já jsem to těhotenství měla strašné. První trimestr jsem prozvracela, a to i v letadle. To jsme ještě létali na výlety a bylo to hrozné. Doslova jsem prý odrazovala okolní budoucí maminky od mateřství. Ale ten druhý trimestr jsem pak měla spoustu energie, krásné vlasy, úžasnou pleť a ve třetím trimestru jsem měla asi patnáct kilo nahoře. Jenom. To jsem byla hrozně těžká, a to jsem jezdila na kole na paddleboardu, ale už jsem to vláčela. Teď jsem ráda, že jsem lehčí, ale stále tahám na malou na ruce.

Ale chcete prý ještě chlapečka...

Vzhledem k tomu, že manžel je sportovní typ, tak asi i kvůli těm sportům, aby malou náhodou nenutil do hokeje. To bych fakt nerada a hlavně bych s malým nechtěla ani chodit na hokej. Ta výzbroj a… smrdí to! Takže když bude chlapeček, tak bude doufám tatínkův. Uvidíme, nechci předbíhat. Já jsem z dvou holek, v rodině máme samé holky, tak uvidíme.

Co je pro vás zatím v mateřství nejnáročnější?

Největší oříšek je pro mě zatím to vstávání. Já si vzpomínám, jak mi každý říkal, ať si nachrápu do zásoby, což tedy nevím, jak se dělá. Pořád jsem se snažila na to vstávání nějak připravit, a to nejde. Ono vždycky něco přijde. Období střídá další období. A další oříšek třeba teď. Začaly příkrmy a ta plena už má jinou konzistenci. Tak to jsou pak oříšky. Ale ne, sranda. Uvidíme až bude období vzdoru, to budou asi jiné odpovědi.

Umí váš manžel dceru přebalovat?

Můj manžel umí úplně všechno, i krmit a starat se. Dá se říci, že na chlapa je šikovný. Ale já nechci, aby to věděl, aby nebyl moc nafrněnej. Ale to přebalování... Malá je už tak těžká, že už jí ráno ani neuzvednu, zvláště pokud je ospalá. Ranní přebalování je tedy nyní manželova aktivita, akorát párkrát zapomněl utáhnout plenu, takže to všechno bylo až na zádech. Ale to se vylepší.

Má manžel nějaký hlídací hodinový limit?

Nemám úplně vycházky, ale vzhledem k tomu, že kojím každé dvě až tři hodiny, tak už mi to pomalu končí a budu muset běžet z rozhovoru domů. Manžel už je teď hodinku s malou a občas se stane, že zavolá, že musím okamžitě domu. A někdy to zase malá úplně prospí. Je to různé, ale zvládá to skvěle. Jde s ní třeba ven a já si říkám, že podvádí, že by s ní měl být doma.

Ne, je to šikovnej chlap. Jsem za něj hrozně ráda. Přála bych každé ženské, aby měla takovou oporu, hlavně v šestinedělí. To bylo nejhorší, to jsem byla úplně hormonama mimo. Takže doufám, že každá bude mít takového, který s ní bude alespoň dva týdny doma. Aby nám nehráblo, že jo.

Budete stále takováto uvolněná maminka, nebo striktní?

Jestli budu po mojí mamce, která byla přísná a doteď je, to uvidíme. Mamka třeba klidně seřve nějaké dítě v drogerii, že vzbudilo naši vnučku a podobně. Taková asi nebudu. Já jsem salámista, flegmatik, mně je spousta věcí docela jedno. Nemyslím to tak, že nechám malou vyplakat, je mi jí samozřejmě líto. První očkování jsem brutálně obrečela, to byla moje hysterie. Asi je to normální, taky to se mnou trochu cvičí. Ale asi budu přísnější, protože manžel je hodný. To se musí vyrovnat.

Jste instagramový influencer a takzvaný trendsetter. Jaký vztah máte s ostatními „instamaminkami“?

Děkuji za pochvalu. Musím říci, že s ostatními maminkami vycházím tak, že se kamarádíme přes Instagram a hrozně málo v reálu. Máme samozřejmě půlroční miminka, ale je moc hezké se vidět naživo a potkat se. Instagram také trochu zkresluje. Každá maminka tam dává, že její děti právě pláčou, mají se špatně, nebo nespí. Pak se na vás sesype takových rad, že jen koukám. Mám velmi dobrý vztah s maminkami i se sledujícími, vzájemně si radíme a to mě překvapilo.

Já si myslela, že to budou mamky haterky, nebo bioženy s chlupatým podpažím oblečené v batikovaných věcech a tak. Naštěstí se to vyfiltrovalo a sledují mě samé super ženské, které mě podporují a já naopak je. Je to hezký vztah a já jsem spokojená. Jsem za tento trend ráda, že nemusím hledat odpovědi na fórech anebo si googlovat, proč se co děje. Takhle se poradíme s holkama a je to.

Je hezké, že si v mateřství najdete stále čas i na módu.

Já nevím, jestli najdu čas, ale ono už je to tak. Já to dělám osm nebo deset let. Snažím se dostat... počkat, já už vlastně zapnu ty džíny, co jsem měla před otěhotněním! Móda mě vždycky bavila, akorát teď na ni trochu víc peču.