Budu stále pomáhat lidem, říká Muž roku. Policista pokukuje i po herectví

„Jsem překvapený a nadšený. Všichni jsme doufali, že vyhrajeme, mně se ten sen splnil. Jsem za to velmi vděčný,“ řekl Muž roku 2020 David Kremeň, kterého kolegové přesvědčovali, aby se do soutěže přihlásil.

Policista prozradil, že i kdyby mu to v Muži roku nevyšlo, pokračoval by v pomoci druhým. Jeho motivací je i kolega a bývalý vedoucí Vladimír Borský, který rozjel projekt Nedokládej to na pomoc obětem domácího násilí.

„Včera jsme pomohli jedné paní, a to mě motivovalo a zahřálo u srdíčka, že i kdyby soutěž nevyšla, budeme se snažit takhle pomáhat lidem,“ prohlásil s tím, že se nyní pokusí poukázat na tuto problematiku. Rád by se ovšem věnoval i modelingu a líbí se mu i herectví. „Jak vždycky říkal můj otec, jsem huba otevřená, nebojím se mluvit.“

Po skončení finále spadl prezidentovi soutěže Davidu Novotnému obrovský kámen ze srdce. „Jsem rád, že to mám za sebou. Byl to nejpodivnější ročník, jaký jsem kdy zažil. Změny termínů, zajistit hygienické podmínky a potřeby tak, aby vyhovovaly nastaveným podmínkám. Bylo to hodně práce a zařizování. Ale lidé i finalisté se bavili a příští rok i s diváky v sále se těším,“ řekl.



Muž roku 2020 David Kremeň

Večerem provázel moderátor Karel Voříšek a mezi hosty byli i patroni finalistů Kateřina Macháčková, Míša Dolinová, Monika Trávníčková s manželem Pavlem Trávníčkem. „Trošku mi vadí, že první cena, auto, nepřipadla mně, ale jinak je to v pořádku,“ prohlásil herec.

„Ani jeden z vítězů sice nebyl můj favorit, ale jsem spokojená. Všichni byli tak hezcí, že výběr byl opravdu složitý,“ řekla jedna z porotkyň, herečka Regina Řandová.

Houslista Pavel Šporcl byl při natáčení v Náchodě rád za živý potlesk. Dlouho už ho totiž neslyšel. „Pořád lepší ‚mikro‘ obecenstvo než nějaký stream. Už jsem dlouho neslyšel živý potlesk. A je vůbec báječné, že se podařilo akci alespoň tímto způsobem uskutečnit,“ pochvaloval si Pavel Šporcl, který soutěžící viděl jen v rouškách, tak si ani netipoval, kdo vyhraje.



„Já se v mužských vůbec nevyznám. Radši pokukuji po ženách. Na misskách jsem také hrál a to byl velký zážitek. Ale většinou mé tipy na vítězku nevyšly. Bude to asi tím, že mám svoji missku doma a jsem absolutně spokojený,“ dodal hudebník.