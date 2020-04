Svatba? Znám větší důkaz lásky, říká zpěvačka Monika Absolonová

Máte nečekané divadelní prázdniny. Čím si vyplňujete vyškrtaná okénka v diáři?

Diář teď moc nevyužívám. Píšu si tam jen, kdy má přijet nákup a abych někomu nezapomněla poslat slíbený videopozdrav pro hasiče, pro zdravotní sestřičky anebo do pořadu někoho z mých známých, Liboru Boučkovi, Honzovi Musilovi a dalším. To dělám strašně ráda, jen kdybych se kvůli tomu nemusela šlechtit a malovat, a tak jsem to vyřešila prakticky: seřadím si to vždycky do jednoho dne a třeba včera jsem natočila sedm videí.